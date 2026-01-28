【不二家】福岡県産あまおう苺使用の「ネクター厳選果実グミ」が新登場 定番「ネクターグミ」はリニューアル&増量

不二家は、「ネクター」ブランドのグミシリーズより、新商品「ネクター厳選果実グミ(あまおう苺)」を発売する。また、「ネクターグミ(ピーチ)」「ネクターグミ(ミックス)」の2品はリニューアルし、内容量を10%増量して新登場。いずれも年2月3日(火)より全国で発売する。価格はいずれもオープンプライス。

【画像を見る】「ももぺこ」パッケージにリニューアルした「ネクターグミ(ピーチ)」、「ネクターグミ(ミックス)」の画像を見る

ネクターグミはロングセラー飲料「ネクター」のおいしさを活かし、素材にこだわった贅沢な味わいが特徴。新商品には福岡県産あまおう苺を使用し、既存商品は果汁感を高め、より満足感のある味わいとした。

〈商品ラインアップ〉

◆ネクター厳選果実グミ(あまおう苺)

福岡県産あまおう苺の濃厚な甘さと、ほのかな酸味が楽しめる期間限定のグミ。使用している苺のうち17%に福岡県産あまおう苺を使用している。内容量は48g。

◆ネクターグミ(ピーチ)

内容量を10%増量し、果汁感を高めてリニューアル。桃をまるごと裏ごしした白桃ピューレを使用し、とろけるピューレ入りのむぎゅっとした食感が楽しめる。「ももぺこ」のパッケージにリニューアル。内容量は54g。

◆ネクターグミ(ミックス)

内容量を10%増量し、果汁感を高めてリニューアル。飲料「ネクターミックス」と同じ5種の果実の果汁を30%使用した、ジューシーな味わい。「ももぺこ」のパッケージにリニューアル。内容量は54g。

