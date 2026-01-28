日本は世界でも屈指の地震大国です。地震から命を守るためには、「正しい行動」と「備え」を知っているかどうかが、大きな分かれ道となります。



「地震発生直後の行動から避難までの一連の流れ」と「日頃の備え」についてご紹介します。いざという時に迷わず行動できるように、防災に関する正しい知識を一緒に学んでいきましょう。

地震が発生したときは

緊急地震速報が発表されたり、大きな揺れを感じたりしたときは、とにかく「身の安全確保」が最優先です。テーブルや頑丈な机の下に入り、頭をしっかり守りましょう。物が落ちてこない、倒れてこない場所で身を守ることが大切です。万が一、火を使って料理をしていたとしても、大きな揺れの中で火を消す行為は危険です。揺れが収まってから火を消すようにしましょう。





屋外にいる場合は、ブロック塀や看板など、倒れたり落下したりするものから離れ、カバンなどで頭を守るようにしてください。また、エレベーターに乗っている場合は、閉じ込められることを防ぐため、すべての階のボタンを押すようにしましょう。

揺れが収まったら

火を使用していた場合は火を消し、ガスの元栓も締めておきましょう。ストーブなどの暖房器具は、火災の原因となることがあります。電源を切り、コンセントやガス栓から外してください。



また、家や職場の近くに山や崖がある場合は、地震の影響で地盤が緩み、土砂災害が発生するおそれがあります。危険を感じた際には、直ちに安全な場所へ避難するようにしてください。

地震発生後に行動するとき

地震の揺れによって家具などが転倒・落下する場合もあります。その際には、ガラスなどの鋭利なものが落ちている可能性がありますので、部屋の中をはだしで歩くのはやめましょう。地震発生後は、室内でもスリッパや靴を履いて行動すると安全です。



家具の下敷きになるなど、身動きが取れなくなった場合は、大きな声で助けを求めてください。救助する側になった場合も、無理に一人で助け出そうとせず、周囲の人と協力するようにしましょう。

地震による火災が発生した場合

地震によって火災が発生した場合、被害は自宅だけに留まらない可能性があります。まずは近所の人に知らせるために大きな声で叫びましょう。周囲に火事の事実を伝えたら、家庭用消火器やバケツと水などを使い、できるだけ早く初期消火を行い、火災の被害が広範囲に及ばないように努めてください。

火の手が速い場合は無理に消そうとせず、避難を優先し、地域の方に協力を求めて消火活動を行ってください。

地震発生後に避難するときの服装

避難するときは、動きやすい長袖、長ズボン、履きなれたスニーカーを着用しましょう。靴は底がしっかりしているものがより好ましいです。

避難時に必要なものはリュックに入れ、両手を空けて行動します。できれば、軍手や帽子、ヘルメットも着用してください。

地震発生後に避難するときのポイント

避難の際は、予期せぬ火災を防ぐため、ブレーカーは落としておきましょう。

一人ではなく、近所の人と声をかけ合いながら、できるだけ複数人で避難することもポイントです。避難の際、車で移動すると渋滞が発生し、場合によっては緊急車両の往来を妨げることになります。事前に自宅や職場から徒歩で行くことができる避難所を確認しておきましょう。



また、避難経路途中の家屋やブロック塀、崖や斜面が、余震などの影響で崩れる可能があります。常に身の安全を確保しながら行動するようにしてください。

地震に備えて

家の中では、

・背の高い家具を固定する

・ガラスの飛散防止を行う

・寝室や避難経路に倒れやすい家具を置かない

などの対策が大切です。



ハザードマップで自分の住んでいる場所を確認し、自宅周辺の危険な場所や指定避難所について、あらかじめ家族で話し合っておくことも重要です。また、非常用持ち出し袋は、すぐに持ち出せる場所に置くようにしましょう。意外と行っていない人が多いローリングストックですが、被災直後は食料がとても貴重です。食べなれたものをいつもより少し多めに買っておき、食べたらまた買い足すという、ローリングストックを心がけてください。

非常用持ち出し袋の準備

万が一に備えた非常用グッズをリュックにまとめておきましょう。非常用グッズの使用期限や消費期限は、定期的に確認しましょう。避難時に必要なものは、日頃からリスト化しておくと便利です。



地震によって、停電や通信回線の集中が起きてしまうことがあります。そんなときも、いち早く正しい情報を入手できるようにしておくことが大切です。情報をいつでも入手できるように、電池式のラジオを用意しておきましょう。緊急警報放送に対応しているラジオは、緊急時に自動的に電源が入るようになっています。