奇跡の４２歳！皆藤愛子アナが誕生日を報告！「見えない」「益々、色っぽく」「眼福です」

「ありがたくて幸せな時間」

皆藤愛子アナウンサーが４２歳の誕生日を報告した。

２８日までに自身のインスタグラムを更新した皆藤アナ。「おかげさまでひとつ歳を重ね４２歳になりました！いつも本当にありがとうございます」と書き出し、「当日、写真集の予約イベントに会いに来てくれた皆さんありがとう！！！あの日新幹線や飛行機も大変でしたよね 嬉しい言葉を言っていただきすぎて、なんでこんなに？！と思うくらい！ありがたくて幸せな時間でした。」とイベントを振り返った。ホールのショートケーキを手に笑顔のショットやろうそくを吹き消す様子などもアップ。

続けて「イベント後に『緊張してしまって〜』というコメントもチラホラいただいてますが、気持ちをたくさん伝えてくれた方も、話したいことうまく言えなかったという方も、その素敵な人柄や気持ちはちゃんと受け取ってます 嬉しい！！！みんなほんとにありがとう‼︎来られなかったけどそれぞれの場所からお祝いしてくれた方も本当にありがとうございます 次回２/２２にね」と感謝を述べて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「充実した最高にハッピーな一年になりますように♪」「いつまでも皆藤さんらしさを大切に…」「とてもその年には見えないですね」「き、奇跡の42歳だよ！」「益々、色っぽくなってきて、眼福ですよ」「ますます綺麗で可愛い愛子さん応援してます」などの声が寄せられている。