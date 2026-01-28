高負荷時にやや息苦しい1.5L 4気筒ターボ

3代目へ世代交代した、アウディQ3。1.5L 4気筒ガソリンターボは、車重1560kgのSUVを不足なく走らせる。低域から頼もしくトルクを生み出し、余裕を持って市街地の流れに合わせられる。7速デュアルクラッチATの変速も滑らかだ。

一方、高速道路ではやや息苦しい。4000rpm以上から吹け上がりが重くなり、加速時のキックダウンは遅れ気味。エンジンノイズも目立つようになる。実際に計測したところ、0-100km/h加速は9.4秒で、動力性能は強みとはいえない。



アウディQ3 TFSI 150 Sトロニック Sライン（英国仕様）

8速ATは、パドルで任意にギアを選んでも、自動的に変速することがしばしば。25.3kg-mの最大トルクを活かす設定といえるが、望まない変速をお節介に思う人はいるだろう。

Q3には、2.0L 4気筒の「EA888型」エンジンも設定され、203psか264psが発揮される。パドル操作に対しATが素早く反応し、鋭い加速がお望みなら、こちらを考えたい。

スムーズなプラグインHV 硬めの乗り心地

1.5Lプラグイン・ハイブリッドは、総合272ps。その全力を得るには、アクセルペダルを深く踏み込む必要があるが、エンジンと駆動用モーターのバトンタッチはスムーズで、現実的に110kmほど電気だけで走れる。特に中間加速がたくましい。

19.7kWhの駆動用バッテリーの充電が切れても、明確にパワーが低下するようにも感じられない。ブレーキペダルが、ややスポンジーではあるが。



乗り心地は、標準の19インチ・ホイールを履き、コンフォート・サスペンションが組まれたTFSI 150でも硬め。低速域では落ち着きに欠け、高速域でもしなやかさは増さない印象。路面が滑らかなら快適だが、ツギハギの多い区間では揺れが続いてしまう。

オプションで組めるツインバルブのアダプティブダンパーは、投資する価値があるだろう。圧縮・伸張で異なるバルブが内蔵され、巧みに衝撃を吸収しつつ、姿勢制御には締りもある。より心地よく移動できるはず。

コーナリングは敏捷 走行時の車内は静か

硬めのサスペンションと、ロックトゥロックが2.1回転とクイックな可変式ステアリングが貢献し、Q3のコーナリングは敏捷。ファミリーSUVでありながら、旋回時のボディの傾きが抑えられ、安定感も高い。

強い一体感で運転へ惹き込まれるほどではないが、道を問わず高めの速度域で運転しやすい。優れたシャシー能力を感じさせる強みだろう。車内ノイズは、80km/hで61dBAと、このクラスの平均を3dBA下回った。それだけに、乗り心地が惜しい。



アダプティブ・クルーズコントロールなどの運転支援システムは、概ね好調に機能していた。タッチモニターの左上には、制限速度警告のアイコンがあり、1度のタップでオフにできる。車線維持支援なども簡単にオフにできるが、そうさせる場面は低いと思う。

燃費は、高速道路を巡航させて15.2km/Lに届いた。新しいフォルクスワーゲン・ティグアンの方が僅かに優れるものの、良好といっていい。

正しい方向で世代交代した3代目

ブランド像の定義へ、努力を惜しまないアウディ。新しいデザインスタイルを獲得したQ3も、革新的な技術までは得ていないが、正しい方向性で世代交代したといえる。

ただし、1.5L 4気筒エンジンは、やや高負荷時に物足りない。乗り心地は硬めで、もう少し走りの個性も欲しいところ。次のアップデートでは、これらの改善も期待したい。



◯：豊富なパワートレインの選択肢 新鮮味の強いスタイリング 巧みにデザインされた車内空間 操作しやすいタッチモニター

△：ベースユニットのTFSI 150は、高負荷時に物足りない 硬い乗り心地 より技術的な革新が欲しい

アウディQ3 TFSI 150 Sトロニック Sライン（英国仕様）のスペック

英国価格：4万5235ポンド（約941万円）

全長：4531mm

全幅：1859mm

全高：1588mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：9.1秒

燃費：16.0km/L

CO2排出量：143g/km

車両重量：1560kg

パワートレイン：直列4気筒1498cc ターボチャージャー＋ISG

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：−kWh

最高出力：150ps/5000-6000rpm

最大トルク：25.3kg-m/1500-3500rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動



