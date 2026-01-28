シンプルで時代を感じさせないスタイリング

Qで始まるSUVシリーズは、アウディの重要な存在になった。2024年にQ5とA6に次ぐ販売を記録した、先代Q3もその1つ。新たに3代目へ交代し、2026年には最多販売アウディになるかもしれない。ハンガリーの工場は、25万台の生産能力を整えるらしい。

【画像】「技術による先進」表す新ボディ 3代目 アウディQ3 大きさの近いSUVと写真で比較 全189枚

3代目アウディQ3は、歴代で初めて全長が4500mmを超えた。プラグイン・ハイブリッドを含む多様なパワートレインが用意され、前輪駆動か四輪駆動を選べるのは従来通り。



アウディQ3 TFSI 150 Sトロニック Sライン（英国仕様）

プラットフォームは、フォルクスワーゲン・グループのMQBエボ。乗りやすい大きさで、見慣れたプロポーションの5シーターSUVに仕上げられている。クーペ風の、スポーツバックも設定される。

デザインチームの牽引役として、ジャガー・ランドローバーからマッシモ・フラセラ氏が移籍して1年半が過ぎた。「技術による先進」を表現する、シンプルで時代を感じさせないスタイリングはQ3にも展開され、従来以上に磨きがかけられた。

安全性を高めるマトリックス・ヘッドライト

フロント中央に大きなグリルが開き、ヘッドライトはその両側のエアインテークと一体化。横に長いのはデイライトで、主張の強い表情を作る。全体的に落ち着いた面構成で、アクセントとなる鮮明なラインが要所に刻まれるのが、このブランドらしい。

Sライン・グレードを選ぶと、スポーティなバンパーフェイスで差別化。アルミホイールは、18インチから20インチまで選べる。マトリックス・ヘッドライトは、高速道路で車線が逸れたり、車線変更時に路面へ矢印が投影され、安全性も高めている。



アウディQ3 TFSI 150 Sトロニック Sライン（英国仕様）

横置きされる4気筒エンジンは、1.5Lか2.0Lのガソリンかディーゼル。今回試乗したのは、150psを発揮する1.5L TFSIガソリンのマイルド・ハイブリッドで、気筒休止機能が備わる。1.5Lのプラグイン・ハイブリッドは、最長117kmを電気だけで走れる。

サスペンションは、前後とも独立懸架。コイルスプリングに通常のダンパーが組まれる「コンフォート」のほか、上級グレードでは「スポーツ」が標準になる。アダプティブダンパーと可変ステアリングは、エントリーグレードを除きオプションで選べる。

プレミアム感が高いSラインの車内

全高は、このクラスとしては低めの1588mmで、車内空間は僅かに制限されている。それでも、前席側は座面から天井まで990mmあり、身長の高い大人でも問題ない。後席側はスライドでき、最大680mmまで前後方向を広げられる。

チャイルドシートのISOFIX金具は、後席だけでなく、助手席にも装備される。荷室容量は2代目から広がり、奥行方向はBMW X1と同等。幅はより広い。



アウディQ3 TFSI 150 Sトロニック Sライン（英国仕様）

試乗車はSライン・グレードで、ドアパネルやダッシュボードなどに、スウェード調のダイナミカクロスが贅沢に張られていた。レザーも随所に用いられ、アンビエントライトが要所を照らし、プレミアム感は高い。グロスブラックのパネルが広く、指紋は目立つが。

Sラインでは、専用ステアリングにスポーツシート、プライバシーガラスも装備される。ただし、部分的にコストを感じさせる仕上げも散見され、統一感はもっと高められる。

扱いやすいタッチモニター ウインカーはパネルで

Q3の新装備が、ウインカーとワイパー、ライトのスイッチが一体になった、ステアリングホイール奥の操作パネル。ウインカーは上下にスライドするスイッチで灯し、ワイパーはダイヤル、ライトはボタンで操作する。個別のレバーはなくなった。

メーター用モニターと並んだ、アンドロイド・ベースのインフォテインメント用タッチモニターは12.8インチ。ダッシュボード中程に据えられ、やや腕を伸ばす必要はあるものの、手前のトリムで手を支えられるためタップしやすい。



アウディQ3 TFSI 150 Sトロニック Sライン（英国仕様）

画面下部にはエアコンの操作メニューが、右端にはメニューバーが常時表示され便利。タッチモニターの下には、ドライブモードや運転支援システム、オーディオ用の物理スイッチが並ぶ。動作も速く、全体的に扱いやすいインターフェイスといえる。

アンドロイド・オートに加え、アップル・カープレイにも無線で対応。装備は充実し、シートヒーターに3ゾーンエアコン、無線充電パッドなどが標準だ。

