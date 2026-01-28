フワちゃん、引き締まった近影に反響「痩せた 頑張ってる姿かっこよぉ!!」「どんどん綺麗になってる」 プロレスラー転身から1ヶ月で心境つづる
プロレスラーに転身したフワちゃんが26日、自身のインスタグラムを更新。近影を添え、「プロレスラーになってから、早1ヶ月!!」と報告した。
「ひと試合ひと試合、最大限に気持ちを込めて!!」とつづり、「昨日は、はじめてプロレスラーとしてリングの上で罵倒されました…」と試合中の写真を添えて振り返ったフワちゃん。「このゾクゾクに、拳で立ち向かっていくんですね 私にそんなこと出来るかな…」と弱音を吐いてみるも、「いや出来るだろ！1番向いてるわ！なめんな！」と自分を鼓舞した。
続けて「STARDOMアワード話題賞の受賞」を報告。トロフィーを持った授賞式の写真をアップし、「名誉ある章に感謝致します 調子に乗らずに頑張ります… 言った側からY字バランス…」（原文ママ）とユーモアたっぷりにつづった。
この投稿にファンからは、「おめでとうーー!!また応援に行くよ!!!!」「ガンガン行け〜」「キレイなY字」「可愛いユニフォーム」「フワ痩せた 頑張ってる姿かっこよぉ!!」「体引き締まってどんどん綺麗になってる」「フワちゃんらしくね」など、応援の声が集まっている。
