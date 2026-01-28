お笑いコンビ、天才ピアニスト（竹内千咲＝34、ますみ＝38）が28日、大阪市内で、咲くやこの花賞受賞記念「天才ピアニスト スペシャルライブ大阪の華」（3月5日、ドーンセンターホール）の取材会に出席した。

天才ピアニストは昨年、令和6年度咲くやこの花賞大衆芸能部門（お笑いコンビ）を受賞。受賞を記念し、令和2年度の同賞大衆部門（漫才）を受賞したお笑いコンビ、ミルクボーイをゲストに招き、スペシャルライブを披露する。

竹内は「歴史ある賞。いろんなジャンルの先輩方が取られていて光栄。大阪の文化、演芸を発信して、さらに広めていく人に与える賞という感じなので、これからもっともっと頑張らないといけないなと身が引き締まる思いです」。

ますみも「私たちで良いのかなという喜びと驚きがあった。大阪に貢献しているというよりは『まだまだこれから頑張ってね、期待しているよ』という意味を込めていただいた賞だと思っているので、これからのお笑い人生の後押しをしていただいたのかな」と喜んだ。

天才ピアニストは同賞の受賞以外にも関西の賞レースを多く制しており、竹内は「全国区の賞レース、M−1グランプリやキングオブコントをとって、大阪に錦を飾りたい。関西の賞レースは10年目までに自分たちにはかなりベストを尽くせたと思っているので、MとKを狙いたい」と意気込んだ。

東京進出について、ますみは「まだちゃんと決めてるところはない。26年はコンビ結成10周年の年なので、今年は考えていない」と話し、竹内が「大阪から出ないということではなくて、機を見てというか、大阪ではできない仕事があると思えば出陣します。NGKは立ち続けたい場所なので、東京でたくさん顔を知っていただいて、NGKに来ていただけるようになれば」と補足した。

22年には「女芸人No.1決定戦 THE W」も制しており、仕事は順風満帆といえるが、ますみはプライベートで欲しいものを聞かれ、「恋心ですね。彼氏欲しいとか男性を欲しているとかじゃなくて恋心がないんですよ。トキメキがない。ここ数年」と告白。2月にまとまった休みを取って韓国旅行を計画中だといい、「食事と美容です。トキメキそうな予約はしてないです。簡単にトキメかないので、トキメキを下さい」と切望した。

一方、竹内は「時間が欲しい」。天才ピアニストのネタ作りを担当しているが、THE W優勝後は忙しくなり、「充電じゃないですけどインプットする時間がなかった。吸収するとか勉強するとか出かける時間が欲しい」。

仕事が忙しい中でも、ずっと何かしらネタを作ってはきたが「インプットの時間があればクオリティーも上がるかもしれない。忙しすぎたら出にくいのはあるし、時間ですね」と、芸人としてさらなる深みを求めていた。