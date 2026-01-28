タレント中丸雄一（42）が28日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、漫画みたいなサプライズの思い出を語った。

「バナナの皮で転んだことがあるか」のトークテーマが全く広がらず、途中から「漫画みたいなシチュエーション」にテーマ変更。中丸は「バナナの皮からは離れちゃいますけど」と前置きして、エピソードを披露した。

「事務所に入ってすぐのころ、研修生の時に、高校生くらいかな？SMAPのライブを見学していて。予定になかったんだけど、ご本人たちがフロートカーで外周に来た時に、10人くらい見ていたと思うんですけど、“お前ら乗れ！”って」

後輩たちの姿を見つけたSMAPメンバーが、ステージ上へ導いてくれたという。「僕は木村（拓哉）君にフロートに手でがーっと乗せてもらって、そのまま本ステージに行って。“こいつら後輩だから応援してくれよな！”みたいな感じで言ってくれて。こんな漫画みたいなこと、あるんだなって、ドキドキしちゃいました。大歓声で」と振り返った。

多くのSMAPファンの前で“お披露目”された中丸たち。驚きは時間差で訪れたという。「半分、混乱して、終わった後にドキドキしたみたいなエピソードですね。“SMAPさんご本人に上げてもらって、紹介してもらった”っていう」。興奮気味に語った。

ステージに上がることは「予定はなかったので、突発的に」という。「紹介してやろうって、もしかしたら思ったのかもしれないですね」と推測していた。