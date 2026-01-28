２８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３７４円４１銭（０・８２％）安の４万５０３３円０４銭だった。

２日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち８割超にあたる２７８銘柄が下落した。

外国為替市場で円相場が円高・ドル安方向に振れたことで、自動車や機械など輸出関連株を中心に売りが広がり、東証プライム銘柄の８割以上が値下がりした。一方、前日の米株式市場でハイテク株高となった流れを引き継ぎ、データセンター向け製品を手がける企業などの株が買われ、相場を支えた。

下落率は、決算が嫌気された信越化学工業（１１・１６％）が最大で、東京電力ホールディングス（８・５６％）、ソシオネクスト（７・３６％）の順に大きかった。

上昇率は、電線大手の古河電気工業（１１・７１％）がトップだった。カプコン（９・８２％）、フジクラ（９・２５％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２５円１７銭（０・０５％）高の５万３３５８円７１銭だった。２日連続で値上がりした。日経平均への影響が大きい半導体関連銘柄の上昇が寄与した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２８・１０ポイント（０・７９％）低い３５３５・４９。