韓国の尹錫悦前政権と世界平和統一家庭連合、旧統一教会との癒着が指摘された一連の裁判で、裁判所は28日、尹前大統領の妻を含む被告3人全員に対し、実刑判決を言い渡しました。

韓国の尹前政権を巡っては、尹前大統領の妻・金建希氏と尹氏の側近だった国会議員、権性東氏が旧統一教会から金品を受け取る見返りに、教団の事業で便宜を図ろうとした罪などに問われていました。

ソウル中央地裁は28日午後、それぞれ行われた判決公判で、金夫人に対し懲役1年8か月、権議員に対し懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

裁判所は、金夫人が高級ブランドのバッグやネックレスを受け取ったと認定した上で、金夫人が「自分の地位を利益追求の手段に使い、受け取った物で自分を飾ることにとりつかれた」と指摘しました。

また、権議員に対しても、教団側から日本円で現金1000万円余りを受け取ったと認定しましたが、ともに「自ら要求したことはない」などと指摘し、求刑を下回る判決を出しました。

一方、2人に対し金品を渡した罪に問われていた教団の元幹部、ユン・ヨンホ被告の裁判では、韓鶴子総裁の承認を受けていたと認定した上で、懲役1年2か月の判決を言い渡しました。

韓国では、旧統一教会が政界に介入しようとしていたとして捜査が進められていますが、韓国メディアは今回の一連の裁判で有罪判決が出たことで、捜査が加速するとの見方を伝えています。