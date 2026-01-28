モリゾウがモナコで水素ラリーカーを自らドライブ、水素エンジン技術の可能性を示す市街地走行

WRC第1戦ラリー・モンテカルロにおいて、トヨタ自動車の豊田章男会長が「GRヤリス ラリー2 H2コンセプト」のステアリングを握り、デモンストレーション走行を実施しました。

この車両は、将来的なカーボンニュートラルの選択肢の一つとして期待される水素燃焼エンジンを搭載したラリー仕様のコンセプトカーです。

【画像】これが水素デモラン！ 画像で見る！（7枚）

モータースポーツの聖地ともいえるモナコの地で、次世代技術の習熟と普及を目的とした走行が行われました。

今回のデモ走行は、雨天というコンディションのなか、実際のラリーでも使用されるモナコ市街地の特設コースの一部を使って実施されました。

ベースとなったのは、カスタマーモータースポーツ向けの車両カテゴリーである「ラリー2」仕様のGRヤリスです。

水素エンジンは、ガソリン車特有のエンジンサウンドやレスポンスを維持しながら、走行時の二酸化炭素排出を抑制する特徴を持っています。

沿道の観衆が見守るなか、水素燃料ならではの走行性能が披露されました。

沿道の観衆が見守るなか、GRヤリス ラリー2 H2コンセプトのデモランが披露されました。

モリゾウがデモラン！

デモラン後、インタビューに応じた豊田会長は、次のように語りました。

「このモナコという場所、カジュアルな中にも格式がある雰囲気の中で、私のような単なるクルマ好きのオジサンがオフィシャルなコースを運転できたことは光栄です。

ラリー2に水素エンジンを載せたことも、多くの方の力でここまで来られました。

実際に水素で動いていることを、音などを通じて多くの方に理解いただければと思います。

一歩前進、いや、もっと前進したのではないでしょうか。モータースポーツの未来を応援していただきたいです」

※ ※ ※

競技面では、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR-WRT）が初戦から存在感を示しました。

最終日のデイ4を終え、オリバー・ソルベルグ／エリオット・エドモンドソン組（GRヤリス Rally1 99号車）が優勝。

2位にエルフィン・エバンス組、3位にセバスチャン・オジエ組が入り、トヨタが表彰台を独占する結果となりました。

また、勝田貴元組も総合7位で完走し、チーム全体で着実にポイントを獲得する幸先の良いシーズンスタートとなりました。