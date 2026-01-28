【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】やっぱり…仲がいいのが一番だね！ホッ＜第24話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第24話 ゆっくりと【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
セリナさんは関係が改善した今、「やっぱり親戚同士、仲がいいのが一番だ」とホッとひと息ついているそう。そしてユウトさんもセリナさんの見事なひと芝居に自身のふがいなさを感じ、「妻と義両親の関係が円滑になるよう頑張ります」と宣言をしたのだとか。失われた時間は二度と戻りませんが、新しい時間を一緒に過ごしていくことはできます。お義父さんもお義母さんも、これからは孫たちとステキな思い出がたくさん作れるといいですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第24話 ゆっくりと【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
セリナさんは関係が改善した今、「やっぱり親戚同士、仲がいいのが一番だ」とホッとひと息ついているそう。そしてユウトさんもセリナさんの見事なひと芝居に自身のふがいなさを感じ、「妻と義両親の関係が円滑になるよう頑張ります」と宣言をしたのだとか。失われた時間は二度と戻りませんが、新しい時間を一緒に過ごしていくことはできます。お義父さんもお義母さんも、これからは孫たちとステキな思い出がたくさん作れるといいですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙