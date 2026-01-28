¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡¢»Å»ö»Ï¤á¤Î·çÀÊ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¼£¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡¡¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê85¡Ë¤¬28Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬»²²Ã¤·¤¿Ìó1»þ´Ö¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÄ¹½ê¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£ÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÁª¼ê¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤ÅÀ¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö1²ó²õ¤¹¡×¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖµîÇ¯¤ÎÀï¤¤Êý¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇµîÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£2026Ç¯·¿¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢´ÆÆÄ¤Ê¤ê¤Ë¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Ïº£·î5Æü¤Î»Å»ö»Ï¤á¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤Î¤»¤¤¤«¼£¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÙ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÂÎÄ´ÌÌ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢CÁÈ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤¬Ä´À°¤¹¤ëÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤«¤éÂ¤ò±¿¤ÖÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£