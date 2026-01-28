ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¡¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¥¥Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ï¤ê¤È¥³¥Ä¥³¥Ä·¿¤Ç¤¹¥ï¥¿¥·¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê56¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÏÌ£¡¼¡¼¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¡¤³¤ì¤¹¤´¤¤¥¥Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¼¡¼¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¡¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢ËèÆü±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¶¥±ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤à¤·¤í¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ä´»Ò¶¸¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÐÅÄ¡£¡Ö¤ï¤ê¤È¥³¥Ä¥³¥Ä·¿¤Ç¤¹¥ï¥¿¥·¡×¤Èµ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï900g¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢2Ëü7Àé¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬»¦Åþ¡£¡ÖÁÇÅ¨¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö±¿Æ°¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»ÑÀª¤¬åºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£