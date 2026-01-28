声優アーティスト・久保ユリカのラストライブツアー「dear deer」の詳細発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優アーティスト・久保ユリカのラストライブ＆イベントツアー「dear deer」の詳細が発表となった。

本ツアーは、アーティストデビュー10周年という節目を迎えるにあたり、現行のアーティスト活動の一区切りとして開催される“ラストライブツアー”となる。2026年1月28日（水）に発売される2ndアルバム「シカノコ」を携え、出身地である奈良・大阪、関東では横浜・東京の全4都市で実施される。

各公演は「Live」と「Talk」の2部構成となっており、「Live」パートでは『deer band』(Drums 白川玄大／Bass 吉岡満則／Guitar 芳賀義彦”ヨティ”／Key&Mp 大場映岳-hana-)による生バンドのパフォーマンスを、「Talk」パートでは久保ユリカのラジオでもお馴染みの作家・ちゃんことともにトークを届ける。

各地で開催される「Live」公演は、特典付きチケットと通常チケットの2種類で販売される。特典付きチケットには、本ツアー限定アイテムとなる「ボイスおまもり」が付属。久保ユリカのボイスを収録した、ここでしか手に入らない特別仕様となっている。

本特典は各公演当日、会場での引き渡しとなる。なお、「ボイスおまもり」は横浜・大阪公演版と奈良・東京公演版の2種類が用意されている。

さらに、2ndアルバム「シカノコ」の発売日である1月28日には、リード曲「Poppin Bambi」のMusic Videoが公開された。アルバムの世界観を象徴する本楽曲のMusic Video公開とあわせて、ラストライブ＆トークイベントツアー「dear deer」にも注目してほしい。

●リリース情報

久保ユリカ 2ndアルバム

『シカノコ』

1月28日発売

【きゃにめ限定盤（CD＋Blu-ray＋フォトブック）】

価格：￥7,920（税込）

・ブックレット(初回共通)

・フォトブック／久保ユリカの故郷である奈良で撮影した撮り下ろしカット

・2026年4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券

【初回限定盤（CD＋Blu-ray）】

価格：￥4,950（税込）

・ブックレット

・2026年4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券

【通常盤（CD）】

価格：￥3,300（税込）

＜CD＞

M1：Poppin Bambi

作詞：ミズノゲンキ／作曲・編曲：設楽哲也

M2：COUNTDOWN0

作詞・作曲：北澤ゆうほ／編曲：knoak

M3：Come on!! Come on!!

作詞・作曲・編曲：オノシ(24chocolate)

M4：可愛くって意地悪しちゃう

作詞：烏屋茶房 作曲編曲：ヒゲドライバー

M5：君なら君しか

作詞：ミズノゲンキ／作曲・編曲：設楽哲也

M6：イルミネーション

作詞：竹縄航太（tarareba）／作曲・編曲：竹縄航太（tarareba）・岩野亨（tarareba）

M7：非常にイェイね ※スムルースカバー

作詞・作曲：紱田憲治／編曲：スムルース•囬陽健太

M8 BABY BABY ※銀杏BOYZカバー

作詞・作曲：峯田和伸／編曲：オノシ(24chocolate)

M9 Lovely Lovely Strawberry あおによしVer.

作詞・作曲：Yugo Ichikawa (Felion Sounds)／編曲：設楽哲也

M10 Special Thanks!!

作詞・作曲・編曲：Yugo Ichikawa (Felion Sounds)

＜Blu-ray＞

Poppin Bambi MV・MVメイキング映像・ジャケット撮影メイキング映像

・2026年4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券

店舗特典

・Amazon.co.jp ：L判ブロマイド(複製サイン入り)

・全国アニメイト（通販含む）：

56mm缶バッジ＆ミニフォト（54mm×86mm/複製サイン入り)

[バンドル有償特典]：アクリルスタンド（130mm×70mm予定）

価格：【初回盤】6,600円(税込)/【通常盤】4,950円(税込)

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：

56mm缶バッジ＆L判ブロマイド（複製サイン入り）

[バンドル有償特典]：アクリルスタンド（130mm×70mm予定）

価格：【初回盤】6,600円(税込)/【通常盤】4,950円(税込)

・楽天ブックス：A4クリアファイル(複製サイン入り)

・タワーレコード：L判ブロマイド（複製サイン入り）

・あみあみ：2L判ブロマイド(複製サイン入り)

●イベント情報

久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Yokohama

2026年4月12日(日)

会場 横浜ランドマークホール

第一部 久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Yokohama Live

開場 14:30 開演 15:00

出演 久保ユリカ・ deer band

チケット 特典付きチケット：12,650円(税込)／通常チケット：9,350円(税込)

第二部 久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Yokohama Talk

開場 18:30 開演 19:00

出演 久保ユリカ・ちゃんこ

チケット 6,600円(税込)

久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Nara

2026年4月18日(土)

場所 奈良ネバーランド

第一部 久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Nara Live

開場 14：30 開演 15:00

出演 久保ユリカ・ deer band

チケット 特典付きチケット：11,550円(税込)／通常チケット：8,250円(税込)

※オールスタンディング(整理番号順入場) ・女性エリア有り／ドリンク代別

第二部 久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Nara Talk

出演 久保ユリカ・ちゃんこ

開場 18:30 開演 19:00

チケット 5,500円(税込)

※前方座席・後方スタンディング（整理番号順入場・選択不可）／ドリンク代別

久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Osaka

2026年4月19日(日)

場所 大阪BananaHall

第一部 久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Osaka Live

開場 14:00 開演 14:30

出演 久保ユリカ・ deer band

チケット 特典付きチケット：11,550円(税込)／通常チケット：8,250円(税込)

※オールスタンディング(整理番号順入場) ・女性エリア有り／ドリンク代別

第二部 久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Osaka Talk

出演 久保ユリカ・ちゃんこ

開場 17:30 開演 18:00

チケット 5,500円(税込)

※全席指定席／ドリンク代別

久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Tokyo

2026年4月26日(日)

場所 竹芝ニューピアホール

第一部 久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Tokyo Live

開場 14:30 開演 15:00

出演 久保ユリカ・ deer band

チケット 特典付きチケット：12,650円(税込)／通常チケット：9,350円(税込)

第二部 久保ユリカ ラストライブツアー dear deer Tokyo Talk

開場 18:30 開演 19:00

出演 久保ユリカ・ちゃんこ

チケット 6,600円(税込)

CD封入 イベント先行抽選

「シカノコ」通常盤・初回限定盤・きゃにめ限定盤 それぞれシリアルナンバーが記載された応募用紙が1枚封入されています。

申込受付期間 2026/01/28(水) 〜 2026/02/17(火) 23:59

抽選結果発表 2026/02/20(金) 19:00以降

枚数制限 1シリアルナンバーにつき 2公演 4枚まで

支払方法 クレジットカード・コンビニ決済

発券方法 アプリ（電子チケット）

久保ユリカアーティストオフィシャルサイト

http://shikaco.jp/