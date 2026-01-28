ABEMAは、TVアニメ「名探偵コナン」のテレビ放送30周年を記念し、2月1日14時から「名探偵コナン」無料チャンネルを開設する。チャンネルは2026年12月末までの期間限定で運用予定。

無料チャンネルでは、TVアニメ「名探偵コナン」のエピソード1000話以上を毎日順次無料放送。放送後1週間は、放送エピソードを全話無料で視聴できる。放送作品はシーズン1～27。

また、ABEMAプレミアム限定となるが、過去に金曜ロードショー向けに制作されたオリジナル作品2作が、ABEMAで初めて配信開始。

工藤新一が江戸川コナンになった経緯を新たに描く放送開始20周年記念作「名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵」は1月23日22時54分から。

コナンが記憶喪失のまま誘拐される展開を描く原作連載開始20周年記念作「名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 ～史上最悪の2日間～」は同日0時から配信している。

ABEMAプレミアム向けの放送作品

TVアニメ「名探偵コナン」シーズン1～27シリーズURL：https://abema.tv/video/title/415-5 「名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵」番組URL：https://abema.tv/video/title/415-69 「名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 ～史上最悪の2日間～」番組URL：https://abema.tv/video/title/415-68