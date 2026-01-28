À¯ºö¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÁ´Ê¸·ÇºÜ¡ã¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡ä¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤òÁ°¤Ë¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹âÂÐºö
Q1. Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤·µ®ÅÞ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤È¤¯¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤É¤Î¸ºÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
À¸³è¥³¥¹¥È¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¡¢ÅôÌý¡¢½ÅÌý¡¢¹Ò¶õµ¡Ç³ÎÁÅù¤òÄÌÇ¯ÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÅµ¤Âå¤òÃÍ²¼¤²¡ÊºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡Ê2Ëü±ßÄøÅÙ¡¿Ç¯¡Ë¤òÇÑ»ß¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬Êª²Á+2¡ó¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÁýÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¥¢¥Ã¥×¡¢µëÉÕºï¸ºÅù¤Ë¤è¤ë²È·×ÉéÃ´Áý¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò°ìÎ§5¡ó¤Ë¸ºÀÇ¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼çµÚ¤Ó¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹»ö¶È¼Ô¤ÎÉéÃ´Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡ÊÅ¬³ÊÀÁµá½ñÅùÊÝÂ¸Êý¼°¡ËÀ©ÅÙ¤ÏÇÑ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
Q2.²¾¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¼Â»Ü´ü´Ö¡¢°ú¤²¼¤²Éý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤ï¤»¤Æ¤½¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬Êª²Á+2¡ó¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÁýÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¥¢¥Ã¥×¡¢µëÉÕºï¸ºÅù¤Ë¤è¤ë²È·×ÉéÃ´Áý¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò°ìÎ§5¡ó¤Ë¸ºÀÇ¤·¤Þ¤¹¡£ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡³°¹ñ°ÙÂØÆÃÊÌ²ñ·×¤ÎÌó180Ãû±ß¤Î»ñ»º¡¢¢Ç¯¶âÀÑÎ©¶â¤ÎÌó280Ãû±ß¤Î»ñ»º¡¢£Æü¶äÊÝÍETFÅù90Ãû±ß¤Î¹ç·×Ìó550Ãû±ß¤Î»ñ»º¤Î±¿ÍÑ±×µÚ¤ÓÇäµÑ±×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÌó1¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯´ÖÌó5Ãû±ßÄøÅÙ¤òºâ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÁýÀÇ¡×¤Ë¤è¤ëÁý¼ýÊ¬¡¢¸ºÀÇ¤Ê¤ÉÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦Áý¼ýÊ¬¡¢»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¡¦²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶µ°é¹ñºÄ¡×¤Î È¯¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾Íè¤ÎÁý¼ý¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥° ¤ÎÆ³ÆþÅùÀºåÌ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö
Q3.À¯ÉÜ¤¬¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤ä°ÂÊÝ3Ê¸½ñ²þÄû¤ËÂÐ¤¹¤ëµ®ÅÞ¤Î¹Í¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ ²¼¤µ¤¤¡£»¦½ýÎÏ¤Î¤¢¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÂè»°¹ñÍ¢½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ËÏÂ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤«¡£¤É¤Î¤è ¤¦¤Ê»õ»ß¤á¤¬É¬Í×¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½¾ÍèÎÎ°è¡ÊÎ¦¡¢³¤¡¢¶õ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿·ÑÀïÇ½ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤ä¹³´®À¤Î¶¯²½¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÉ±Òµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡¢±§Ãè¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¦ÅÅ¼§ÇÈÅù¤Î¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àì¼éËÉ±Ò¤ËÅ°¤·¤Ä¤ÄËÉ±ÒÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ÊËÉ±ÒÈñ¤òÁý³Û¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤ÊËÉ±ÒÁõÈ÷¤ò¼«¹ñÀ¸»º¤Ç¤¤ëÀ½Â¤´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ä¿·µ¬»²Æþ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¸¦µæ³«È¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤äËÉ±Ò»º¶È¤Î°éÀ®¡¦¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°ìÄê¤ÎÍø±×Î¨¤Î³ÎÊÝÅùËÉ±Ò»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉ±Ò»º¶È¤¬Êú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¡¦ÇÓ½ü¤·¡¢ÁõÈ÷°ÜÅ¾¤ÎÂ¥¿ÊÅùÈÎÏ©¤Î³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯12·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜËÉ±Ò3Ê¸½ñ¤ÏÈ¿·âÇ½ÎÏ¡ÊÅ¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¡Ë¤ÎÊÝÍ ¤ä¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤Î¶¯²½¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ê¤É¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡Ø¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö2022¡Á²æ¤¬¹ñ¤Î¼«Î©Åª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Á¡Ù¤Î¹Í¤¨Êý¤¬³µ¤ÍÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤ÈÅö»þ¼õ¤±»ß¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢²æ¤¬¹ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î²ÝÂê¤äÉÔ°ÂÄêÍ×°ø¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËµÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐÃæ¹ñÀ¯ºö
Q4.´Ø·¸°²½¤¬Â³¤¯Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·µ®ÅÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Àí³Õ½ôÅçÅù¹ñ¶Î¥Åç¤È¤½¤Î¼þÊÕ³¤°è¤Î·ÙÈ÷¡¦ËÉ±ÒÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢³¤ÍÎ¹ñ²ÈÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤È»ñ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤Ç³¤ÍÎÄ´ºº¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢¼Â¸úÀ¤¢¤ëË¡À°È÷¤ÈÍ½»»³ÎÊÝ¤Ç³¤ÍÎÀ¯ºö¤ÎÄäÂÚ¤òÂÇÇË¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ½ô¹ñ¤ÈÏ¢·È¶¯²½¡¢¶¦Æ±´Æ»ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´ª°Æ¤·¡¢Æâ¼û¤Î³ÈÂç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¸ºÀÇÀ¯ºö¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹À¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³°¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆüËÜ¤¬One¥Á¡¼¥à¤Ç¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢Î¾¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¹ñ±×¤È¤Ê¤ë¸ò¾Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¥¢¥á¥ê¥«À¯ºö
Q5.¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë·³»ö¹¶·â¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢µ®ÅÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤à¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
·ãÊÑ¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÊÆ°ÂÊÝÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë°ÂÄêÅª¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÀÇÅù¤Î·ÐºÑ¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆüËÜ¤¬One¥Á¡¼¥à¤Ç¸ò¾Ä¤ËÎ× ¤ß¡¢Î¾¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¹ñ±×¤È¤Ê¤ë¸ò¾Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Â¿¤¯¤¬¼«¹ñÍ¥Àè¼çµÁ¤Ë·¹¤¤¬¤Á¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤¬¿·¤¿¤Ê¹ñºÝÃá½ø¹½ÃÛ¤Ë¸²Ãø¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö
Q6. ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢µ®ÅÞ¤Ï¸¢ÍøÍÊ¸î¤äÄê½»»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¼£°Â°Ý»ý¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É¡Ö´ÉÍý¡¦µ¬À©¤Î¶¯²½¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é»Ù±çÅù¤ò¹ñ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤È¤Î¶¨Æ¯¶¦À¸µÚ¤ÓÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ°È÷Åù¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£ ³°¹ñ¿Í¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¼ÂÂÖÅù¤òÄ´ºº¤·¡¢±¿ÍÑ¤ÎÅ¬Àµ²½ÅùÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿±¿Å¾ÌÈµö¤òÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¼êÂ³¤(³°ÌÈÀÚÂØ)¤Ë¤Ä¤¤ ¤Æ¤â¸·³Ê²½¡¦Å¬Àµ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¤È¥«¥Í
Q7. À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ÎºÆ²þÀµ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ®ÅÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´²óÅú²¼¤µ¤¤¡£
Î¢¶â¤ä¡ÖÈó¸ø³«¡¦Èó²ÝÀÇ¤Î¤ª¶â¡×¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÀ¯¼£²þ³×¡×¤òÃÇ¹Ô¤·ÀµÄ¾¤ÊÀ¯ÉÜ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë·¸¤ë¹ñÌ±¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¼µ4ÅÀ¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢¡Ö¼õ¤±¼êµ¬À©¡×¡Ö¸¥¶â¾å¸Âµ¬À©¡×¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¤·¤¿Æ©ÌÀÀ¸þ¾å
¢Ë¡Îá°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎµÄ°÷¤Î¸·È³²½µÚ¤ÓÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Î¸º³Û¡¦Ää»ß
£À¯¼£»ñ¶â´Æ»ë°Ñ°÷²ñÀßÃÖË¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÉÔÃÇ¤Î´Æ»ë
¤À¯ÅÞ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½Ë¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢À¯ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¸þ¾å
¸¶È¯¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼
Q8. ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤äÃ¦ÃºÁÇ¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢µ®ÅÞ¤Ï¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ä¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¡á·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÁýÀß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
Ã¦ÃºÁÇ²½¤òµá¤á¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¸¶»ÒÎÏ¤ÏÈ¯ÅÅ»þ¤ËCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤ ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¹âÆ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ñ¸»²Á³Ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢½ÐÎÏ¤¬°ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÂçÁ°Äó¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎºÆ²ÔÆ¯¡¦¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¡¦¿·ÁýÀß¤ä³ËÍ»¹çÅù¤Ç°Â²Á¤Ç°ÂÄêÅª¤ÊÅÅÎÏ³ÎÊÝ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«µëÎ¨50¡ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ °ÂÄê¶¡µë¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤Î¹â¸úÎ¨²½¡¢ÄãÃºÁÇ²½Åù¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶»ÒÎÏ¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅùÂ¾¹ñ°ÍÂ¸ÅÙ¤ÎÄã¤¤ÅÅ¸»¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅÅ¸»¤Î¥Ù¥¹¥È¥ß¥Ã¥¯ ¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º
Q9. ½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ®ÅÞ¤Ï¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä ¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¾¤Ë¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤È¤Î¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºï¸ºÉý¤Èºï¸ºÊýË¡¡¢¤½¤·¤Æ¼Â»Ü»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤«¤É¤¦¤«¤â¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È´ËÜÅª¤ÊÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
½°µÄ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½ÊÂÎóÀ©¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÌ±°Õ¤ÎÈ¿ ±Ç¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÃæÁªµó¶èÏ¢µÀ©¤ò°ì°Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¿Í¸ý¿ä°ÜÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
»²µÄ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÉ¼¤Î³Êº¹ÌäÂê¤Ç°ã·ûÈ½·è¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢ÃÏÊý¤ÎÀ¼¤ò¤è¤êÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¹ç¶è¤Î²ò¾ÃÅù¤Î´ÑÅÀ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎÌò³ä¤ò¸«Ä¾¤¹Åù¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½Åù¤Î¹ñ²ñ²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃæÁªµó¶èÏ¢µÀ©¡¦¡¦¡¦°ìÁªµó¶è¤ÇÊ£¿ô¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤¬²ÄÇ½¤ÊÁªµóÀ©ÅÙ
ºâÀ¯
Q10¡¥¹ñ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ®ÅÞ¤Ï¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡á´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¤Î¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤ò·ø»ý¤·¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¡×¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¹ñºÄÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
À¯ÉÜ¤¬ºâÀ¯Æñ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢»Ù½Ð¤ò¹Ê¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÅù³ÆÊ¬Ìî¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÇËÃ¾¡¢¹¹¤Ê¤ë¾ÃÈñÄäÂÚ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÀ¯·òÁ´²½ÌÜÉ¸¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬Êª²Á¾å¾ºÎ¨+2¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÙÂØ¡¢Êª²Á¤òÅ¬ÀÚ¤Ë°ÂÄê¤µ¤»¡¢·ÐºÑÄãÌÂ¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ëÄÂ¶â¥Ç¥Õ¥ì¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÁýÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¥¢¥Ã¥×¡¢µëÉÕºï¸ºÅù¤Ë¤è¤ë²È·×ÉéÃ´Áý¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ
Q11¡¥¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤ò·ëº§¸å¤âÊÝ»ý¤¹¤ë°Æ¤ÈµìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°Æ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æµ®ÅÞ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤È¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎºö¤ò¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¯ÉÜ¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬ÎáÏÂ3Ç¯12·î¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡½÷ À¹ÄÂ²¤¬º§°ù¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë¡¢¢µìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤¬ÍÜ»Ò±ïÁÈÅù¤Ç¹ÄÀÒÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤ ¤¦2°Æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢£¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëÃË·ÏÃË»Ò¤òË¡Î§¤Ë¤è¤êÄ¾ÀÜ¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë°Æ¤âºÎÍÑ¤·¡¢¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝµÚ¤Ó¹Ä°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
