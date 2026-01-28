２８日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６９９．９６ポイント（２．５８％）高の２７８２６．９１ポイントと６日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も２６７．３６ポイント（２．８９％）高の９５１２．２４ポイントと続伸した。ハンセン指数は２０２１年７月以来、およそ４年半ぶりの高値水準を回復している。売買代金は３６１５億２３１０万香港ドル（約７兆６４１億円）に拡大した（２７日は２５４３億７２６０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。内外の好材料が投資家心理を上向かせている。現地メディアが２８日、中国当局がデベロッパー向けに、融資規制を緩和した模様と伝えた。報道によると、デベロッパーを対象とした「三条紅線」（３本のレッドライン）指標について、各社は現在、当局への毎月の報告を義務付けられていないという。三条紅線とは「前受金を除いた総資産負債比率が７０％を上回らないこと」「純資産負債比率が１００％を上回らないこと」「手元現金に対する短期借入額が１００％を上回らないこと」を指す。そのほか、米ハイテク株高も追い風。昨夜の米株市場では、人工知能（ＡＩ）産業の拡大見通しを背景に半導体株が物色された。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２．４％上昇し、３日ぶりに史上最高値を更新している。また、非鉄や金、原油など資源相場が大幅に上昇していることも関連銘柄にとっての追い風となった。また、トランプ米大統領が米ドル安を容認したとの見方を背景に、中国など新興国に還流マネーが流入するとの期待感も強まっている。指数は徐々に上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が７．３％高、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップマート：９９９２／ＨＫ）が７．０％高、通信キャリア大手の中国電信（７２８／ＨＫ）が６．３％高と上げが目立った。ポップマートに関しては、大手ブローカーが最新リポートで、主力「Ｌａｂｕｂｕ（ラブブ）」以外のＩＰが過小評価されていると指摘し、２０２６年も持続的な成長が続くとの見方を示したことが好感されている。

セクター別では、中国不動産が高い。合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が１３．９％、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が１１．９％、中国海外宏洋集団（８１／ＨＫ）が５．５％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が４．６％ずつ上昇した。

半導体セクターも急伸。蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が１１．０％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が７．４％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が７．２％高、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が５．２％高と値を上げた。

非鉄や産金、石油など資源セクターも物色される。中国宏橋のほか、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が１２．７％高、江西銅業（３５８／ＨＫ）が８．３％高、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が６．１％高、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が３．５％高、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が５．０％高、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が４．８％高で引けた。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２７％高の４１５１．２４ポイントで取引を終了した。産金・非鉄が高い。エネルギー、半導体、不動産、通信なども買われた。半面、医薬は安い。軍需・宇宙産業、自動車、食品飲料、公益、金融、空運も売られた。

