TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤òÁ°¤Ë¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹âÂÐºö
Q£±. Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤·µ®ÅÞ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤È¤¯¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤É¤Î¸ºÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¹â»ÔÆâ³Õ¤¬Âç·³³È¤äÂç´ë¶È¤Ø¤Î¤Ð¤é¤Þ¤¤Î¤¿¤á¤ËÂçÎÌ¤Î¹ñºÄ¤òÁýÈ¯¤·¡¢ÊüÌ¡ºâÀ¯¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶âÍø¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë±ß°Â¤ò¾·¤¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÊª²Á¹âÆ¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤«¤éÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤äÄÂ¾å¤²¡¢Êª²Á¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Ç¯¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£ÊüÌ¡ºâÀ¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¤Á¤ó¤Èºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Q£².²¾¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¼Â»Ü´ü´Ö¡¢°ú¤²¼¤²Éý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤ï¤»¤Æ¤½¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Êª²Á¹âÆ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÇÎ¨¤ò5¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü¤ÏµÞ¤¤¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¡¢ÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤Ê¤é¤Ð¿ô¤«·î¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©ÎÁÉÊÈó²ÝÀÇ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÀ²È¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ËÉéÃ´Áý¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ²þÄê¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¼Â»Ü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Ï´ü¸Â¸å¤ËÂçÁýÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹±µ×Åª¤Ê°ú¤²¼¤²¤È¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤ÏÃÏÊýÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ34Ãû±ß(26Ç¯ÅÙ¸«¹þ¤ß)¤Ç¡¢Ä¾¤Á¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ïºâ¸»¤ò¹ñºÄ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º5¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é16Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç´ë¶È¡¦ÉÙÍµÁØÍ¥¶øÀÇÀ©¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö
Q£³.À¯ÉÜ¤¬¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤ä°ÂÊÝ3Ê¸½ñ²þÄû¤ËÂÐ¤¹¤ëµ®ÅÞ¤Î¹Í¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£»¦½ýÎÏ¤Î¤¢¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÂè»°¹ñÍ¢½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ËÏÂ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»õ»ß¤á¤¬É¬Í×¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Ï¸½¹Ô¤Î°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï£³Ê¸½ñ¤Ë¤â¤È¤Å¤¯·³»öÈñGDPÈæ2¡ó¤Ø¤ÎÇÜÁý¤ò2Ç¯Á°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ±Ê¸½ñ²þÄê¤Ç3¡¦5¡ó¤ØÂçÁý³Û¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·³»öÂÐ·³»ö¤Î°½Û´Ä¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·ã²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±À¸³è¤âÇË¤¿¤ó¤µ¤»¤ëàË´¹ñ¤ÎÆ»á¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ËÉÕ¤½¾¤¦Âç·³³È¤Û¤É´í¸±¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££³Ê¸½ñ²þÄê¤òµö¤µ¤º¡¢ÂÐÏÃ¤È³°¸ò¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¦½ýÉð´ïÍ¢½Ð¤ÎÁ´ÌÌ²ò¶Ø¤â¡¢¡Ö¹ñºÝÊ¶Áè¤ò½õÄ¹¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÅê¤²¼Î¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¡Ö»à¤Î¾¦¿Í¹ñ²È¡×¤Ø¤ÈÂÄÍî¤µ¤»¤ëµö¤·Æñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¹ñ²È¡×¤È¤·¤Æ¤Î¹ñÀ§¤À¤Ã¤¿Éð´ïÍ¢½Ð¶Ø»ß¤ÎÆ»¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐÃæ¹ñÀ¯ºö
Q£´.´Ø·¸°²½¤¬Â³¤¯Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·µ®ÅÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÁ°¸þ¤ÂÇ³«¤Î³°¸ò¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÈ¯¸À¡×¤ÏÅ±²ó¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÈÅÞ¤Ë¤Ï¡¢¡¤´¤¯°ìÉô¤Î±¦ÍãÅªÄ¬Î®¤ÈÆüËÜ¹ñÌ±¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¡¢¢ÌäÂê¤òÊ¸²½¡¦·ÐºÑ¸òÎ®¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢£»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢ÂÐÎ©¤ò¤¢¤ª¤ë¸ÀÆ°¤ò¿µ¤à¡Ý¡Ý¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæÎ¾¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ä2008Ç¯¤ÎÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡Ö¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¼°Ò¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤è¤¦Äóµ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¥¢¥á¥ê¥«À¯ºö
Q£µ.¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë·³»ö¹¶·â¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢µ®ÅÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤à¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬·«¤êÊÖ¤¹¹ñºÝÃá½ø¤ò²õ¤¹¿¯Î¬¡¢·ÐºÑÅª¡¦·³»öÅª°Ò°µ¤Ë¡¢ÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÊÆÆ±ÌÁÀäÂÐ¤Ç¡¢¡ÖÎÏ¤Î»ÙÇÛ¡×¤ò¤Õ¤ê¤«¤¶¤¹¥¢¥á¥ê¥«¤ò°ìÀÚÈãÈ½¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¸À¤¤¤Ê¤êÆüËÜ³°¸ò¤«¤é¡¢¼«¼çÅªÊ¿ÏÂÅª³°¸ò¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¹ñÏ¢·û¾Ï¤È¹ñºÝË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¿ÏÂ¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ò¤Ä¤¯¤ë³°¸ò¤Ë¤È¤ê¤¯¤ß¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö
Q£¶. ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢µ®ÅÞ¤Ï¸¢ÍøÍÊ¸î¤äÄê½»»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¼£°Â°Ý»ý¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É¡Ö´ÉÍý¡¦µ¬À©¤Î¶¯²½¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
º¹ÊÌ¤ÈÊ¬ÃÇ¤ò¤¢¤ª¤ëÇÓ³°¼çµÁ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¸¢Íø¤òÍÊ¸î¤·¡¢Äê½»¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤¬¶¦¤ËÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¤È¥«¥Í
Q£·. À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ÎºÆ²þÀµ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ®ÅÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´²óÅú²¼¤µ¤¤¡£
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤À¤ì¤¬¤¤¤Ä²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¸¤á¡¢½¸¤á¤¿¶â¤ò²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¿¿Áê¤Î²òÌÀ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤Î¹ØÆþ¤â´Þ¤á´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¸¶È¯¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼
Q£¸. ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤äÃ¦ÃºÁÇ¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢µ®ÅÞ¤Ï¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ä¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¡á·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÁýÀß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡¡
¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¡¢¿·ÁýÀß¤¤¤º¤ì¤âÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤³¤½¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º
Q£¹. ½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ®ÅÞ¤Ï¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¾¤Ë¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤È¤Î¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºï¸ºÉý¤Èºï¸ºÊýË¡¡¢¤½¤·¤Æ¼Â»Ü»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤«¤É¤¦¤«¤â¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î½°±¡µÄ°÷Äê¿ô¤Ï¸½ºß¤Ç¤âOECD38¥«¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç²¼¤«¤é3ÈÖÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢µÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤Î¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÁ´¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²ñ¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÌ±°Õ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Äê¿ô¤ò¤µ¤é¤Ëºï¸º¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌ±°Õ¡½¡½¤È¤¯¤ËÃæ¾®À¯ÅÞ¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿Ì±°Õ¡½¡½¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¾®Áªµó¶è¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÁªµóÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÎÌ±°Õ¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê¿ôºï¸º¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÄ¤ß¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦·ã¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¤ÏÌ±°Õ¤ò¶À¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ëÈæÎãÂåÉ½Ãæ¿´¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
ºâÀ¯
Q£±£°¡¥¹ñ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ®ÅÞ¤Ï¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡á´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¤Î¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤ò·ø»ý¤·¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¡×¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¹ñºÄÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
Q1,¤Ç¤â¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ÎÌ¾¤Ç¡¢Âç·³³È¤äÂç´ë¶È¤Ø¤Î¤Ð¤é¤Þ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÄ¤òÂçÎÌÈ¯¹Ô¤·¡¢ÌµÀÕÇ¤¤ÊÊüÌ¡ºâÀ¯¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢±ß°Â¤ä¹ñºÄ²Á³Ê¤Î²¼Íî¡¢¶âÍø¾å¾º¤ò¾·¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¹âÆ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂç¤¤¯¤·¡¢Êë¤é¤·¤ò²õ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¤Ë¤â¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÁýÀÇ¡¦ÉéÃ´Áý¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãºï¸º¤ò¶¯¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤â¾ÃÈñ¤ò¸º¤é¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ËÂÇ·â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇÀ©¤Ï¡¢±þÇ½ÉéÃ´¤Î¸¶Â§¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¤¦¤¨¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¹Ô¤²á¤®¤¿Âç´ë¶È¡¦ÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î¸ºÀÇ¡¦Í¥¶ø¤ò¤¿¤À¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£°Û¾ï¤Ê·³»öÈñ¤ÎÆÍ½Ð¤Ê¤É¤ÎºÐ½Ð¤òºï¸º¤·¡¢¶µ°é¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤òºâÀ¯²þ³×¤Î¸¶Â§¤Ë¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ
Q£±£±¡¥¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤ò·ëº§¸å¤âÊÝ»ý¤¹¤ë°Æ¤ÈµìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°Æ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æµ®ÅÞ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤È¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎºö¤ò¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤Î¤ß¤òÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ûË¡14¾ò¤Î¡ÖË¡¤Î²¼¤ÎÊ¿Åù¡×¸¶Â§¤ËÈ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¹ÄÂ²¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ï¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é½÷À¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ·½â¤·¤¿¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¤·¤¿¸å¤â¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
