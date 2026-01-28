1月29日の「ニクの日」限定！焼肉の和民で「鹿児島黒毛和牛」2メニューが29％オフに。

ワタミが全国で展開する「焼肉の和民」は、「鹿児島和牛カルビ」と「鹿児島和牛ロース」を29％オフで提供する「ニクの日」企画を2026年1月29日限定で開催します。

何皿でも注文できる

焼肉の和民で毎月恒例となった「ニクの日」企画を、1月29日に開催。

1月は鹿児島黒毛和牛を使用した「鹿児島和牛カルビ」を通常価格1078円のところ29％オフの764円（314円お得）に。「鹿児島和牛ロース」を通常価格1188円のところ29％オフの842円（346円お得）の大特価で販売します。

・鹿児島和牛カルビ

・鹿児島和牛ロース

対象店舗は全国の「焼肉の和民」19店舗です。

大鳥居駅前店／横浜店／大和八木南口駅前店／川越東口クレアモール店／錦糸町南口駅前店／名駅店／なんば店／国分寺南口店／朝霞台駅前店／東岡崎駅前店／川西能勢口駅前店／本山駅前店／明石駅前店／調布南口店／小野店／梅田茶屋町店／志村坂上店／池袋東口店／亀有駅前店

当日の販売状況によっては、予告なく終了する場合があります。

また、焼肉の和民では、希少部位の「ワタミカルビ」や鮮度抜群の「手切りハラミ」などの王道焼肉メニューはもちろん、バラエティ豊富なサイドメニューやドリンクなどが、気軽に楽しめる価格設定になっています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部