【スシロー】天然本鮪ねぎとろ包みは110円から！豊洲フェアで食べるべきメニューをチェック。

全国のスシローでは、2026年1月28日から「天下の魚市場 豊洲×スシロー」が開催中です。

豊洲市場の名店太鼓判の商品が登場

知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が目利きした天然本鮪や、市場内の行列必至の名店「大和寿司」で受け継がれる職人の技をスシローで楽しめるフェアです。

まずは「米彦」の厳選商品を一部紹介。1月28日から2月15日までの販売予定です。

・豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み

天然本鮪の香りと旨みをダイレクトに味わえるメニューです。粒感を残したねっとり食感のねぎとろがたまりません。

価格は110円〜。

販売予定総数250万食が完売次第終了します。

・豊洲 天然本鮪6貫盛り

天然本鮪を、大とろ・中とろ・中とろ焦がし醤油（直火炙り）・赤身・煮切り醤油漬け赤身・ねぎとろ包みの6つの仕立てで味わい尽くせる一皿です。

価格は1120円〜。

販売予定総数48万食が完売次第終了します。

・豊洲 天然本鮪赤身食べ比べ

天然本鮪の赤身を2種の食べ方で楽しむことができます。

価格は260円〜。

販売予定総数181万食が完売次第終了します。

さらに、築地時代から行列の絶えない老舗寿司店「大和寿司（だいわずし）」監修メニューも登場。こちらも1月28日から2月15日までの販売予定です。

・江戸前の匠すし3貫盛り

江戸前の技と工夫を施した3貫を食べ比べできる一皿です。

価格は360円〜。

販売予定総数99万食が完売次第終了します。

・いわしの江戸前酢洗い

程よい脂がのったいわしを、江戸前の技「酢洗い」で身を引き締め、旨みが引き出された一品。

価格は180円〜。

販売予定総数54万食が完売次第終了します。

さらに、その他のフェア商品も一部紹介します。

・煮あわび 江戸前煮詰めがけ

煮あわびは、貝を取り扱う仲卸の「渡辺商店」監修の一皿です。

価格は360円〜。

1月28日から2月8日までの販売予定です。販売予定総数13万食が完売次第終了します。

・気仙沼産 かつおたたき

豊洲の仲卸「尾坪水産」が太鼓判を押したかつおです。

価格は120円〜。

1月28日から2月15日までの販売予定です。販売予定総数71万食が完売次第終了します。

各商品の価格は店舗によって異なります。

なお、持ち帰り専門店「スシロー To Go」と「京樽・スシロー」では、取り扱いがありません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰りを実施していません。

各店舗の販売状況は、アプリや公式ホームページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部