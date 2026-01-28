新たなスタジアム整備をめぐり、ブラウブリッツ秋田がJ1でプレーする条件として一定の規模の施設が必要との独自の基準を設けるJリーグは、施設の規模が5,000人以上でも、基準を満たす可能性があるとの見解を示しました。



また、秋田市の検討状況に「志が低い」と発言したことは、問題があるものではないとの認識も示しています。



新たなスタジアム整備の目的の一つは、ブラウブリッツ秋田がJ2以上でプレーするための参加資格を得るためで、そのためには、Jリーグ独自の施設基準を満たす必要があります。





特に収容人数については、J1でプレーする場合、原則として1万5,000人規模の施設整備を求める一方、本拠地の人口規模等によっては、5,000人規模でも容認する“特例基準”も設けています。ただ、Jリーグ関係者は去年11月、秋田市やブラウブリッツ秋田などと行った非公開協議の中で、あくまで1万5,000人規模が必要と繰り返し主張していて、特例基準の適用を視野に県やブラウブリッツ秋田と3者で整備案を検討していた秋田市は、受け入れられないとの立場を示していました。秋田市・沼谷市長「1万5,000人でなければダメですよと。それがどこまでもそうだとすれば、前から申し上げている通り、秋田市としては5,000人プラスアルファが限界ですと。最初から1万5,000人でやってくださいと言われればその時点で我々も3者協議から下りるしかないとなります」「市の財政的な負担上限としては、1万5,000人（からの協議）スタートは、市としては無理だというところはある程度明確だと思ってます」Jリーグは27日、定例の記者会見を開き、1万5,000人規模の施設を主張していた担当者よりも上の立場にある役員が、“特例基準”での整備を認める可能性があるとの見解を示しました。Jリーグ・経営基盤本部 青影宜典 執行役員「1万5,000人というのは原則の基準としては、スタジアム基準にあるのは事実ですけども、条件が揃い、しっかり協議をさせていただいたうえであれば、秋田市に関わらず、どの地域においても原則の1万5,000人ではない例外的な人数が認められたスタジアムは実現可能と思っております」一方、Jリーグは去年11月、上限1万人規模での整備を検討していた秋田市に対し、「志が低い」などと指摘し、沼谷市長が不快感を露わにしていましたが、リーグ側は、問題がないと認識していることを明らかにしました。Jリーグ・経営基盤本部 青影宜典 執行役員「クラブのポテンシャル、将来を踏まえたうえでの拡張可能性といったところに焦点をあてまして、そのあたりの検討がしっかりなされているのか、十分確認をしていただきたいというような意図で発言をしたというふうに担当者からは聞いている次第でございます」「協議全体を、その場で出席いただいた方々の中では、先ほどの繰り返しになりますけれども、その後も現状においても違和感があったというようなご意見は頂戴していないという認識です」Jリーグは、発言が公になって以降、秋田市側に、発言に問題がなかったどうかを確認したところ、市の担当者から特に指摘を受けなかったことから、協議の当事者同士の間では、“発言に問題はない”との認識を共有したと説明しています。今回の発言をめぐっては、SNS等で批判の声もありますが、リーグ側は、誤解が生じているのかもしれないなどと主張しました。Jリーグ・経営基盤本部 青影宜典 執行役員「違和感があるかないかは、当然私達だけではなくて、協議の場にいらっしゃる方全員で感じ取るものだと思っておりますので」「今回報道で出されているものは、協議の一部の部分だけですので、もしかしたらその内容で誤解が皆さまには生じているのかもしれません」また、スタジアム整備の方向性については、クラブが地域としっかり議論して結論を出すよう求めています。