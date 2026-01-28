雪で道幅が狭くなり、救急車と路線バスがいまにも接触しそうな状態ですれ違おうとしています。



救急隊員などが除雪を行い通過に5分ほどを要しましたが幸い患者の搬送に影響はありませんでした。



雪で道路状況が悪い中で始まった真冬の総選挙。



懸念されるのが投票率の低下です。



男鹿市では28日スタートした期日前投票に合わせ、高齢者や障害者を対象にしたタクシーによる投票所への移動支援を始めました。





男鹿市の船川地区に住む千葉美千代さん76歳です。千葉さん「今回本当に目がね、悪くなければ私運転するんですけれども、ちょっと目の中で出血した関係でなんか出てるんですよね」選挙では毎回、期日前投票をしているという千葉さん。目の調子が悪く、車の運転にも不安があることから投票に行くかどうか悩んでいたところ、男鹿市から届いた入場券のある場所に目が留まりました。千葉さん「入場券の後ろに書いてあったのがちょっと気になってたんですね、ここに、高齢者の方は支援しますよみたいな」「タクシーで送り迎えしますみたいなのがあったので、これはちょっとお願いしてみてもいいのかなと思って」「特にこの雪の季節、ほとんど歩道がないですよね、だから歩いていくのも大変だし、私のところは山の上なので坂道なんですよだから歩いていくのも大変帰ってくるのも大変で」男鹿市が今回の選挙で新たに始めたのがタクシーによる移動支援サービス。自宅や指定した場所から最寄りの投票所までの往復の運賃を市が負担します。人口の半分以上を高齢者が占める男鹿市。運転免許の返納や体が思うように動かないなど、様々な理由で投票所に行くことをためらう人が少なくないとみられています。さらに今回は異例の真冬の選挙。厳しい寒さと冬道への不安などから、投票率の低下が懸念されています。男鹿市では春の市議会議員選挙に向けてタクシー会社と協議を進めていましたが、前倒しする形で実施に踏み切りました。千葉さん「もうとてもVIP待遇でうれしかったです、ありがとうございます、あの大変楽でした、歩くのを思ったら坂道なので助かりました」これまでの申請は千葉さんを含めて2件。市の担当者は高齢者に限らず投票所への移動が難しい人は積極的に利用してほしいと呼び掛けています。男鹿市選挙管理委員会 平塚敦子事務局長「まだまだ雪が降り続く季節ではありますけれども、まぁ足元心配なくタクシー利用していただくことで投票所に来れますのでぜひあの電話の方お待ちしておりますというところでご利用よろしくお願いいたします」タクシーによる移動支援は投票日当日まで行われます。♢♢♢♢♢タクシーによる投票所への移動支援は男鹿市のほか、仙北市や五城目町などでも行われます。このほか、公用車やバスによる移動支援を行う自治体もあります。詳しくは市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。