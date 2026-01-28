Cody・Lee(李)が、新作EP『GOLD』を3月18日にリリース。また本作のリリースパーティとして、3月28日に一夜限りのワンマンライブを開催する。

本作は、昨年9月にリリースしたEP『SILVER』と対を成す作品として制作。あわせて、“タム君”の愛称で知られるタイのイラストレーター ウィスット・ポンニミットが、前作『SILVER』に続き担当したジャケットも公開された。

完全生産限定盤の特典Blu-rayには、ボーカルギターの高橋響が長年の夢として掲げていた、地元である岩手県花巻市文化会館でのワンマンライブに密着した1時間超のドキュメンタリー映像が収録されている。

本作のリリースにあわせたワンマンライブのキービジュアルもあわせて公開。一夜限りとなるVeats Shibuyaでの公演は、本日17時よりチケットの第1次先行受付がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）