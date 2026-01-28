今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第83回（2026年1月28日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

サワの授業が上達している理由

錦織（吉沢亮）が校舎を歩いている。次期校長としての視察のようだ。

生徒の習字「白かば林」。右に「白か」、左に「ば林」と書かれているが、ななめ読みの「ばか」だけ目立って見えるのは筆者だけだろうか。

ふと見れば、教室内ではサワ（円井わん）が授業をしている。

授業が終わって、錦織が声をかける。

松江新報の記事を見たと言い、錦織おまえもか！ と思ったが、そのあとがほかの人達とは違う。

サワの先生になりたいという願いが「きっとかなうと思うよ」「熱のこもったいい教え方をしていた。前にも一度見させてもらったことがあるが見違えるようだった」と言うのだ。

うれしいサワ。たぶん、こういう言葉が彼女にはいま、一番うれしいと思う。錦織は、サワの気持ちを多分、よくわかっている。彼もまた、ヘブン（トミー・バストウ）に一時期、ただの通訳のように言われて落ち込んだときがあるから、自分の力が世の中や誰かの役に立っていないことに敏感に反応する自尊感情の低い人だと思うから。

サワの授業が見違えてきたのは、錦織の友人・庄田（濱正悟）のおかげ、のはず。でもそれを錦織は知らない。

主題歌明け。ヘブン邸に錦織は移動。

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が歌っていて、ヘブン、「お見事」と褒める。

トキは一時期より元気になっている。新聞記事になったことで、サワの勉強熱に火が付いたと知って、トキは安堵（あんど）しているのだ。

それはヘブンのおかげ。

「さすが夫婦よね」とフミ（池脇千鶴）が錦織に語りかける。

この日、錦織が訪ねてきたのは、ヘブンに校長を引き受けることにしたと報告するためだった。

「生徒たちのためにも、そしてヘブンさんがここに居続けるためにもお受けしてみよう」と決めた。

ただ「校長になってもヘブンさんのリテラリーアシスタントはできるんですよね」と念を押す。

