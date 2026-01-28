「日経225ミニ」手口情報（28日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限4121枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4121枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4121( 4121)
バークレイズ証券 2131( 2131)
SBI証券 2987( 1725)
ソシエテジェネラル証券 1120( 1120)
楽天証券 1980( 768)
松井証券 399( 399)
マネックス証券 243( 243)
フィリップ証券 199( 199)
三菱UFJeスマート 377( 169)
JPモルガン証券 87( 87)
ドイツ証券 53( 53)
日産証券 44( 44)
岩井コスモ証券 11( 11)
インタラクティブ証券 8( 8)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 149740( 149740)
ソシエテジェネラル証券 65312( 65312)
バークレイズ証券 32214( 32214)
SBI証券 63926( 30500)
松井証券 20837( 20837)
楽天証券 39765( 18907)
サスケハナ・ホンコン 12023( 12023)
三菱UFJeスマート 12476( 6912)
JPモルガン証券 6862( 6862)
ゴールドマン証券 4843( 4841)
日産証券 4473( 4473)
マネックス証券 3336( 3336)
みずほ証券 1919( 1919)
ビーオブエー証券 1881( 1881)
モルガンMUFG証券 1664( 1664)
フィリップ証券 1345( 1345)
大和証券 627( 627)
野村証券 567( 567)
インタラクティブ証券 453( 453)
BNPパリバ証券 320( 320)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
フィリップ証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
楽天証券 33( 17)
マネックス証券 9( 9)
SBI証券 30( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
ドイツ証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース