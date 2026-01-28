「日経225ミニ」手口情報（28日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限1万1965枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1965枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11965( 10965)
ソシエテジェネラル証券 7500( 7000)
バークレイズ証券 4978( 4978)
SBI証券 2957( 1251)
楽天証券 1875( 665)
マネックス証券 401( 401)
松井証券 319( 319)
フィリップ証券 217( 217)
三菱UFJeスマート 356( 206)
JPモルガン証券 637( 137)
日産証券 103( 103)
インタラクティブ証券 85( 85)
ドイツ証券 35( 35)
ゴールドマン証券 18( 18)
立花証券 14( 14)
岩井コスモ証券 7( 7)
光世証券 2( 2)
共和証券 1( 1)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 210055( 210055)
ソシエテジェネラル証券 136961( 136961)
バークレイズ証券 69098( 69098)
SBI証券 74109( 40637)
松井証券 22499( 22499)
サスケハナ・ホンコン 21666( 21666)
楽天証券 42859( 20607)
日産証券 17878( 17878)
JPモルガン証券 11740( 11740)
三菱UFJeスマート 15583( 9383)
モルガンMUFG証券 7217( 7203)
ゴールドマン証券 6184( 6018)
BNPパリバ証券 5471( 5471)
みずほ証券 4548( 4534)
マネックス証券 4408( 4408)
野村証券 3304( 3202)
広田証券 3110( 3110)
ビーオブエー証券 2650( 2650)
SMBC日興証券 2106( 2096)
フィリップ証券 1823( 1823)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 170( 170)
ソシエテジェネラル証券 73( 73)
SBI証券 23( 19)
フィリップ証券 19( 19)
JPモルガン証券 14( 14)
楽天証券 32( 14)
三菱UFJeスマート 11( 9)
マネックス証券 5( 5)
ドイツ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース