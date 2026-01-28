「TOPIX先物」手口情報（28日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限8636枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の8636枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 8636( 8636)
ABNクリアリン証券 8585( 8585)
バークレイズ証券 4555( 4555)
ゴールドマン証券 2354( 2298)
BNPパリバ証券 1971( 1971)
ビーオブエー証券 1743( 1743)
モルガンMUFG証券 1611( 1611)
JPモルガン証券 1470( 1470)
サスケハナ・ホンコン 1057( 1057)
UBS証券 798( 798)
シティグループ証券 385( 385)
ドイツ証券 372( 372)
SBI証券 262( 234)
野村証券 168( 163)
日産証券 139( 139)
インタラクティブ証券 18( 18)
みずほ証券 20( 15)
SMBC日興証券 13( 13)
広田証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 17( 9)
大和証券 54( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース