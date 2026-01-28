「日経225先物」手口情報（28日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6561枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6561枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6561( 6545)
ソシエテジェネラル証券 2272( 2272)
バークレイズ証券 2035( 2035)
サスケハナ・ホンコン 976( 976)
SBI証券 1013( 657)
ビーオブエー証券 602( 456)
JPモルガン証券 452( 446)
日産証券 425( 425)
ゴールドマン証券 747( 354)
松井証券 354( 354)
三菱UFJeスマート 325( 283)
楽天証券 350( 200)
UBS証券 206( 190)
モルガンMUFG証券 179( 179)
シティグループ証券 97( 97)
マネックス証券 91( 91)
フィリップ証券 74( 74)
インタラクティブ証券 65( 65)
みずほ証券 78( 62)
山和証券 40( 40)
BNPパリバ証券 757( 0)
三菱UFJ証券 8( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
松井証券 27( 27)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
SBI証券 11( 11)
ドイツ証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 4( 4)
日産証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース