¥¢¥ó ¥ß¥«¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢Æà½ï¤âÅÐ¾ì¡ª¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×ÅÜÅó¤Î¡È»ÍÂçÆÍÇË¡É2»þ´ÖSP
ÌÀÆü1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¶õ¹ÁÀÇ´Ø&¹ñÀÇ¡È¥¦¥½¡É¤ò¸«ÇË¤ì! °ìÀÆ¼è¤êÄù¤Þ¤êSP¡×¡£
¡ÖÆÍÇË¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡×¤Ç¤ÏÌÚÂ¼Úå¤È¥¢¥ó ¥ß¥«¤ÎÇ®·ì¥¿¥Ã¥°¤¬Ì©Í¢ÈÈ¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¡ª¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÆÍÇË¹ñÀÇ¶É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂêºî¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¡¦²ÏÆâÂçÏÂ¤¬ÅÐ¾ì¡ª°ÆÁ¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¤ÎÌ¾ºî¤ò2Ï¢È¯¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£¡ÖÆÍÇË·º»ö¡×¤Ç¤ÏµµÍüÏÂÌé¤¬·º»öÌò¤ÇºÆÅÐ¾ì¡ª¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¯Åð½¸ÃÄ¤ÎÂáÊá¤Ø¡ª¡ÖÁðÆå¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÉñÂæ¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê·ëº§¼°¡£Æà½ï±é¤¸¤ë¿·ÉØ¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë²Ð¤Î¼ê¤ËÁðÆå¹Ò´ð¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë¤Ï¡Ä!?
¢£ÌÚÂ¼Úå¤È¥¢¥ó ¥ß¥«¤ÎÇ®·ì¥¿¥Ã¥°¤¬¹ªÌ¯¤ÊÌ©Í¢ÈÈ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î±£¤·¾ì½ê¤È¤Ï¡Ä
¿Íµ¤´ë²è¡ÖÆÍÇË¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡×¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥ó ¥ß¥«±é¤¸¤ë´Æ»ë´±¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¹âÅÄ²ÆÈÁ¡¢ÅÄÃæÈþµ×±é¤¸¤ë¿·¿ÍÀÇ´Ø¿¦°÷¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë´Æ»ë´±¤Ë¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡×¤ò¤«¤±»Ï¤á¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥ß¥Ë¥¯¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢¤á¤ë¤ë¡ÊÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ë¤Î¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡©¤ÊÉÔ»×µÄ²óÅú¤¬·«¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢Á´°÷º¤ÏÇ¡£
º£²ó¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë´Æ»ë´±¤È¥¢¥ó ¥ß¥«±é¤¸¤ë´Æ»ë´±¤¬²ø¤·¤¤¤È¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Î2¿ÍÁÈ¡£»æÀ½¤ÎÎý½¬ÍÑ¸°È×¤ä¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ý¤ÁÊª¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎºÙ¤«¤¤É½¾ð¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÃËÀ¤Î°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤«¤é¤¿¤À¤Ê¤é¤Ìµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹ÌÚÂ¼¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¡£¤·¤«¤·ºÇ¿·¤Î¸¡ººµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÌ©Í¢ÉÊ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤ºÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ëÃæ¡¢¥¢¥ó ¥ß¥«±é¤¸¤ë´Æ»ë´±¤¬¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¶ÃØ³¤Î±£¤·¾ì½ê¤È¤Ï¡©
»³ËÜÈþ·î¡¢·ª»³ÀéÌÀ¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÉþÁõ¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÅÏîµÈþÊæ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¡Ö·Ý¡×¤¬Ì©Í¢¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÆñÌä¡¢ÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«!?
¢£Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡ÄÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ÆÁ¼ÒÄ¹¡¢Ã¦ÀÇ¤Î¾Úµò¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¡ª
¡ÖÆÍÇË¹ñÀÇ¶É¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÏÆâ¤¬Ã¦ÀÇ¤ò±£¤¹°ÆÁ¼ÒÄ¹¤ò²ø±é¤¹¤ë¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼±é¤¸¤ëÄ´ºº´±¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò⻑¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥«¥¸¥Î¥Ð¡¼¤ÎÆâÄåÄ´ºº¤ä¼Ò⻑¤Î⾝¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¤ò²á¾¯¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ»öÌ³½ê¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤â¡¢ÉÔÀµ¤Î¾Úµò¤È¤Ê¤ë¡È¤¿¤Þ¤ê¡É¤Ï⾒¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬º¹¤·Ç÷¤ëÃæ¡¢²ÏÆâ±é¤¸¤ë°ÆÁ¼ÒÄ¹¤ÎÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÄ´ºº´±¤¿¤Á¡£Ã¦ÀÇ¤Î¾Úµò¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¼ÂÊýÄ´ºº´±¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ë¤¬Î®¹Ô¤é¤»¤¿¤¤!? ·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
VTR¤òºÙ¤«¤¯´Ñ»¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ª»³¤Ï¼ÒÄ¹¤Î´ù¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ËÃåÌÜ¡£¤Þ¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Â¼¾å¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤Ï¼ÒÄ¹¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÍ½ÁÛ¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¡¢¸«ÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ê¤¢¤Î¿Í!?
¢£¶§°¶¯Åð½¸ÃÄ¤ò³ÎÊÝ¤»¤è¡ªÆ¨¤²¤ë¼çÈÈ¤ÈÄÉ¤¦·º»ö¡Ä¿Í¼Áµß½Ð¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¾×·â¤ÎÂáÊá·à
º£²ó¤Î¡ÖÆÍÇË·º»ö¡×¤ÏµµÍü±é¤¸¤ë·º»ö¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯·º»öÌò¤Î·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê¤Ú¤³¤Ñ¡Ë¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤È¶¦¤Ë¶¯Åð½¸ÃÄ¤ÎÂáÊá¤ËÄ©¤à¡£
ÊõÀÐÅ¹¤ÈÍ¹ÊØ¶É¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤É¤Á¤é¤âÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«1Ê¬¤È¤¤¤¦Áá¤µ¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ê¤ó¤È¤«1¿Í¤º¤Ä³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î1¿Í¤¬½÷À¤Ë¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¿Í¼Á¤Ë¡£ÊÉ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±»à³Ñ¤Î¤Ê¤¤ÈÈ¿Í¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿ÊýË¡¤È¤Ï!?
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ð¸³¤Î¤¢¤ë·ª»³¤¬¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê½ÐÂêVTR¤Ë¡¢»³ËÜ¤â¥¯¥¤¥º¤òËº¤ì¤ÆÌ´Ãæ¡£µµÍü¤ÎÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï±Ç²è¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ç¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¢£·ëº§¼°¤ÇÂç»´»öÈ¯À¸ Ç÷¤ê¤¯¤ë²Ð¤Î¼ê¡Ä·èÃÇ¤·¤¿¡ÈÍ¦µ¤¤Î°ì¼ê¡É¤È¤Ï¡©
ÁðÆå¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï·ëº§¼°¾ì¡£µÜ²¼·ó»ËÂë¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë±é¤¸¤ë¿·Ïº¤ÈÆà½ï±é¤¸¤ë¿·ÉØ¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢¼°¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤ÎÁðÆå¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤òÏ¢È¯¡£
¤½¤ó¤Ê¼°¤ÎºÇÃæ¡¢¿ßË¼¤Ç¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿±ê¤¬¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë°ú²Ð¤·¤ÆÂç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£³¬ÃÊ¤Ë¤â±ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¿·ÉØ¤ÈÁðÆå¡£³°¤Ø½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁë¤À¤±¤À¤¬¤½¤Î¹â¤µ¤Ï15¥á¡¼¥È¥ë¡£±ê¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ë¼°¾ì¤«¤éÌµ»ö¤ËÃ¦½Ð¤·¤¿¾×·â¤ÎÊýË¡¤È¤Ï!?