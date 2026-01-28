大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは27日（火）、2月14日（土）におおきにアリーナ舞洲で開催されるSVリーグ男子第14節GAME1の広島サンダーズ戦にて、大阪Ｂのゴールドパートナーである生活協同組合おおさかパルコープのプレゼンツマッチを開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

当日は、先着3,000名に大阪Ｂのマスコットキャラクター「パピネス」と、パルトラ（パルコープのトラック）のコラボデザインサコッシュをプレゼント。さらに、来場者全員にパピネスとパルトラ×「BLUTEON FASHION WEEK -SWEET- 」のコラボデザインクリアファイル（3種類のうちランダム1種類）、COOPチョコレートが配布される。

また、第2セットと第3セット間に全席対象の抽選会「おおさかパルコープ」チャンスを実施予定。抽選で10名にパルコープオリジナルUVとカラフル・マンスチョコのセットが贈られる。

さらに会場ではおおさかパルコープブースも出展され、ガラガラ抽選会の他、フードドライブの食品受付を実施。おおさかパルコープのフードドライブは家庭で余った食品を持ち寄り、パルコープ子ども食堂フードバンクやフードバンク関西を通じて、地域の子ども食堂や福祉団体、施設へ届ける取り組みとなっている。寄付対象の食品は以下の通り。

■対象商品（常温品）

・お米（白米・玄米・アルファ米）

・パスタ、素麺などの乾麺

・缶詰・レトルト食品・インスタント食品

・のり・お茶漬け・ふりかけ

・粉ミルク・離乳食・お菓子

・調味料（醤油・食用油・味噌など）

なお、本試合で活躍した選手2名には「ベストブルテオン賞」として松坂牛 サーロインステーキ・ロースすき焼肉セットが、「ベストパルコープ賞」としてヒルトン大阪のペアディナー券が贈呈される。