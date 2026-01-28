ÃËÀ»¦³²¤È°ä´þ¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò20Ç¯¡¡34ºÐÃË¡¢¿·³ãÃÏºÛ
¡¡¿·³ã¸©À»äÆÄ®¤Ç2024Ç¯¡¢¶õ¤²È¤ÎÃÏÃæ¤«¤é¿·³ã»Ô¤ÎÌµ¿¦¾®¿ù±ÑÍº¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê78¡Ë¡á¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¾®»³ÂçÊåÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¿·³ãÃÏºÛ¤Ï28Æü¡¢Ä¨Ìò20Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò23Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¸¬²ðºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢¾®¿ù¤µ¤óÂð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤ÎÃÙ±ä¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢·ã¾ð¤·¤Æ¼ó¤Ë¥í¡¼¥×¤òÆó½Å¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¿ôÊ¬´Ö¶¯¤¯¹Ê¤á¤¿¤È¤·¡ÖÆÍÈ¯Åª¤À¤¬¡¢»¦°Õ¤Ï¶¯¸Ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÈÈ¹Ô¤ò±£¤¹¤¿¤á½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤´¤ß¤È°ì½ï¤Ë°äÂÎ¤òÃÏÃæ¤ËËä¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÂº¸·¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£