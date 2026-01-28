¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¡È4´§¡É¤Ê¤ë¤«¡¡Á´ÆüËÜÂîµå¥À¥Ö¥ë¥¹¤¬29Æü¤«¤é³«Ëë¡¡½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÄ¹ùõÈþÍ®¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¾¾Åçµ±¶õ¤ÈÄ©¤à
¡þÁ´ÇÀÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÉô(1·î29Æü¡Á2·î1Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥ëËÅÄ)
Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÉô¤¬1·î29Æü¤«¤é°¦ÃÎ¡¦¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥ëËÅÄ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÉô¤Ï25Æü¤Þ¤ÇÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¡£°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¤¬¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢½÷»Ò¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Î½éÍ¥¾¡¤È¤¤¤º¤ì¤â10Âå¤Î2¿Í¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç¤ÏÃË»Ò¤¬Àî¾åÎ®À±Áª¼ê¤Î½éÍ¥¾¡¡¢½÷»Ò¤¬Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬4Ï¢ÇÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¹2¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÄ¹粼Áª¼ê¤È¤Ï2023Ç¯¤ÎWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥´¥¢Âç²ñ(¥¤¥ó¥É)¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÂç²ñÍ¥¾¡¡£º£²ó¤Ï½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÂçÆ£ º»·îÁª¼ê¡¢²£°æºéºùÁª¼ê¤Î¡ÈW¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎËãÀ¸ÎïÌ¾Áª¼ê¡¦ºûÈøÌÀÆü¹áÁª¼ê¥Ú¥¢¤äÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¡¦ÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê¥Ú¥¢¤é¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¤Þ¤¹¡£
º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤È¾¾ÅçÁª¼ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¥Ú¥¢¤Ç»²Àï¡£2¿Í¤Ï¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëºòÇ¯12·î¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÎÁ´ÆüËÜ4´§¤È¤Ê¤ë¤«¡£2¼ïÌÜ¤È¤â2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤É¤Á¤é¤â½éÆü¤Î29Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£