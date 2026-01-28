浅田舞『さんま御殿』出演も「誰かと思った」と視聴者驚き“艶めく肌”に漂う大人の雰囲気

1月27日、バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに元フィギュアスケーターでタレントの浅田舞が登場した。その姿が話題となっている。

今回は「病院が苦手な有名人」というテーマでトークが展開された。浅田のほか、SixTONESの郄地優吾や、2025年の『M-1グランプリ』王者のたくろう、タレントのみちょぱなど、錚々たるタレント陣が集まった。

「浅田さんは、フィギュアスケーター時代には、競技に影響を及ぼすときにしか病院に行かないと告白しました。多少のけがで『もう練習しないでください』と言われると困ると、避けて通ってきたそうです。ほかの出演者のエピソードに共感しながら、アスリートならではの病院嫌いトークを繰り広げていました」（テレビ局関係者）

そんな浅田は、白のブラウスに、白黒の柄の入ったスカートという、モノトーンでシックな装いを披露していた。しかしX上には、視聴者からこんな声が寄せられた。

《出てるの浅田舞?》

《誰かわかんなかった》

《気づかなかった、別人にみえた》

一瞬、浅田だと気づかなかったという視聴者がいたようだ。

「浅田さんは、ロングの黒髪を下ろし、少し巻き髪にしたスタイルで登場しました。前髪をセンター分けにしていたので、ふだんとは違う印象にも見えました。さらに、その髪色と肌のコントラストが強調されたからなのか、スタジオの照明があたり艶が出るほど、きめの細かい肌が目立っていました」（前出・テレビ局関係者）

これまでのスポーティなイメージから一変、エレガントな雰囲気が画面から伝わっていた。

現在はフィギュアスケートだけでなはく、ボクササイズや社交ダンスなど、さまざまな運動を続けているが、美容にもこだわりがあるという。

「現在、浅田さんは、ビューティやウェルネスに関するアイテムを世界に届けるグローバル企業・ニュースキンのageLOC（エイジロック）プロダクトアンバサダーを務めています。こだわりの美容商材や、美顔器などを屈指し、『小さな積み重ねが未来の美しさを作ると信じている』と、コツコツと美への意識を向けているようです」（芸能プロ関係者）

日々の努力が、彼女の美しさにつながっているのかもしれない。