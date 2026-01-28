Image: 岡本玄介

これ1枚で心もスッキリ。

台所の流しにある排水溝ですが、ゴミ受け（水切りカゴ）にネットをかけて生ゴミを受け止めている人は多いと思います。軽く絞れば水切りができ、そのまま捨てられますもんね。

しかし、ネットは全てをキャッチしない

使っていると分かると思いますが、ゴミ受けのリング部分の外側って、隙間に小さなカスが溜まりますよね。ネットの交換時に、そこをグルっと拭き取る作業は地味なストレスです。

フタにネットがあれば良いじゃん？

ラック工業の「キッチン排水口ゴミ受けネット取り付けプレート」は、ゴミ受けではなくフタにネットを取り付けるというアイディア商品。

とてもシンプルなものですが、だからこそ2023年にグッドデザイン賞も受賞しています。

作業工程もイライラも減る

これまでプレートの次にゴミ受けを持ち上げていた動作が、もうプレートだけで済むのも良き。 ゴミ受けが不要になるので、それが汚れて臭うこともないので清潔です。

我が家の金属製ゴミ受けは小さな穴がたくさん空いているのですが、ネットの繊維が引っかかってビヨーンと伸びるイライラもなくなりました。

Image: 岡本玄介

このプレートには短めのネットが5枚付属しますが、100均で買える長いタイプでも使えます。

Image: 楽天

値段は980円です。ぜひどうぞ。

