西山茉希、手作りおかずの「2日目のアレンジ」披露「アイデアがすごい」「食卓が華やか」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】モデルの西山茉希が1月28日、自身のInstagramを更新。手料理の食卓ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「盛り付けが素敵」トリュフきんぴらの2日目アレンジ料理
西山は「初登場“つくね巾着”が（子ども）の好みにはまって嬉しい火曜日」と切り出し、食卓の写真を公開。「＃蓮根と人参としめじのトリュフきんぴら ＃2日目アレンジに巾着詰め」と、1日目のトリュフきんぴらが子どもたちに食べてもらえなかったと明かし、アレンジメニューを披露した。
「豚ひき肉×紹興酒×生姜味噌×ナツメグ×片栗粉とこねて油揚げに詰めまして。『つくね巾着』的な1品に変身」と説明し、「作戦大成功」と娘たちに無事に食べてもらえたことを報告。他にも「お酢ちょい足しでご飯に混ぜてお稲荷さん」とバリエーション豊かなおかずのアレンジ料理を紹介している。
この投稿には「料理上手すぎる」「盛り付けが素敵」「真似したい」「家庭的で憧れる」「アイデアがすごい」「食卓が華やか」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳2児のママモデル「盛り付けが素敵」トリュフきんぴらの2日目アレンジ料理
◆西山茉希、手料理の「2日目アレンジ」披露
西山は「初登場“つくね巾着”が（子ども）の好みにはまって嬉しい火曜日」と切り出し、食卓の写真を公開。「＃蓮根と人参としめじのトリュフきんぴら ＃2日目アレンジに巾着詰め」と、1日目のトリュフきんぴらが子どもたちに食べてもらえなかったと明かし、アレンジメニューを披露した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「料理上手すぎる」「盛り付けが素敵」「真似したい」「家庭的で憧れる」「アイデアがすごい」「食卓が華やか」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】