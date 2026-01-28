庄司智春「25年前ぐらい」過去ショット公開 人気芸人からの誕プレにも反響「若い頃もかっこいい」「奥さんの名前入ってるの素敵」
【モデルプレス＝2026/01/28】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が1月28日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・ペナルティのワッキーからの誕生日プレゼントを公開し、約25年前の2ショットを披露した。
【写真】3児のパパ芸人「若い頃もかっこいい」25年前の過去ショット
庄司は「ペナルティワッキーさんから誕生日プレゼント頂きました」と報告。「実はワッキーさんは誕生日の人に名前と年齢がプリントされているオリジナルTシャツを贈るおじさんなんです。TOMOHARU50 MIKITY40斬新な横っ腹プリント なぜかミキティまで入れてくれてました」と記し、サイドに黒文字で自身と妻でタレントの藤本美貴の名前と年齢のプリントが入った白いTシャツを着用している自身の姿やプリント部分のアップ写真などを投稿した。そして、「25年前ぐらいの脇田さんと僕の写真を添えて」と過去に撮影したワッキーが庄司の肩を組んだ笑顔の2ショットと変顔をするワッキーの横で庄司が笑っているショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な関係性」「若い頃もかっこいい」「奥さんの名前入ってるの素敵」「仲の良さが伝わる2ショット」「粋なプレゼント」などと反響が寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
◆庄司智春、ペナルティ・ワッキーとの過去写真公開
◆庄司智春の投稿に反響
