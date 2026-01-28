山下美月「完璧を求めない」覚悟と失敗が必要な理由 自ら考案“トリッキーなイベント”裏話も【インタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の山下美月（やました・みづき／26）が1月24日、個人初となるカレンダーの発売を記念した購入者限定イベントを実施。モデルプレスは終演後の山下にインタビューを実施し、イベントの感想やカレンダーのこだわり、そして今の「夢を叶える秘訣」について語ってもらった。
― 早速ですが、イベントが終わったばかりの今の感想をお伺いしたいです。
山下：すごく楽しかったです！4部制で各1時間ということで、企画や音楽、テロップなどをマネージャーさんたちと夜な夜な一緒に考えました。去年もカレンダーイベントを行ったのですが、その時はスタッフさんが作ってくださったイベントという感じだったので、今回は自分も一緒に作ることができて、すごく楽しかったです。
― 合唱や書き初めなど、ユニークな企画が面白かったです！
山下：そうなんですよね（笑）。他のタレントさんがカレンダーイベントやファンイベントをやっている中で、あまりやったことがなさそうなことをやってみたいという気持ちがあったので、結構トリッキーなイベントだったとは思いますが、ファンの方が「面白い！」と言ってくださったので、良かったです。
― 合唱も山下さんのアイディア？
山下：そうです。GReeeeNさんの『キセキ』（1・3部で披露）は、私がカラオケに行った時に絶対最後に歌う曲なんです。一緒に行った友だちと肩を組んで歌うので、すごく友情が深まる気がしていて。「これをファンの方とやったら、より絆が深まるんじゃないか」と考えて選びました。
― 素敵な歌声が響いてましたね。昨年のクリスマスイブの生配信など交流する機会も多いかと思いますが、ご自身のファンの方々の印象は？
山下：私のファンの皆さんは素直な方が多いです。結構私のこともいじってくださいますし、「美月ちゃんのダサいところが好き」とか「ちゃんとしてそうに見えて、実は全然ちゃんとしてないところが好き」とか（笑）。意外といい意味で堅苦しくないところがあるので、その雰囲気が私はすごく楽しいなと思っています。だから今回も、自分がずっと喋るというよりは、その場にいるファンの方に「これでどう思ったんですか？」と急に名指しで聞いたりさせていただきました。そういう自由さみたいなものが、すごく楽しかったです。
― 台本を少し拝見したのですが、本当にアドリブが多いというか、山下さんの漫談のような…（笑）。
山下：そうなんです（笑）。正直、台本をあまり見ずにやりました。コーナーの流れだけを把握して、あとはフリーでやってしまったので、緩い会になったと思います。
― 今回カレンダーイベントということで、イベントでもお写真を紹介されていましたが、特に印象に残っているカットはありますか？
山下：表紙にもなった、クールなネクタイスタイルのカットです。フィッティングの時にも何体か用意してくださっていたのですが、「こういう組み合わせがいいと思う」と自分で言って決まったスタイルです。無機質感もありつつ、メンズライク感もありつつ。今回は「ショートカットでしか撮れない画を撮りたい」というのが1つのテーマだったので、お洒落感のある衣装がすごく印象に残っています。
― イベント内の7月に上演される舞台「成瀬は天下を取りにいく」の主演を務められることにちなんで行われた「天下を取るために必要なこと」という企画で、「暗闇ボクシングに通いたい」と話していたのも印象的でしたが、体作りは普段から意識しているのでしょうか？
山下：「とにかく体を動かさなきゃ」という気持ちになってきていて。去年は1年間ピラティスに通って、すごく体が変わったんです。首も長くなったし、今まで猫背だったのがすごく姿勢も良くなって、インナーマッスルがついたおかげで骨盤も正しい位置に戻って、すごく効果を感じました。その反面、忙しい時にピラティスに行くと、やっている途中に寝てしまって（笑）。もっと汗をかくようなことじゃないと自分を奮い立たせられないと思って。色々調べる中で、「いつか格闘技は習いたいな」と思っていました。ちょうど先日までご一緒していた作品のプロデューサーさんに、「山下さんはかっこいい女を目指していった方がいい」という助言をいただきまして、ボクシングに行こうと思ったんです。でも、ボクシングやっている時の顔を見られるのはすごく恥ずかしいので、暗闇ボクシングにしようと思いました（笑）。
― 今後の作品にも活きそうですね。
山下：年々、芯のある、強そうな女性の役をいただくことが増えて。この間もドラマの打ち上げでスタッフさんに「山下さんって、ラブコメのイメージがあまりないよね」と言われて、「そうだったんだ」と思いました。暗闇ボクシングが、アクションなど体を動かすような作品にも、いつか活きたらいいなと思います！
― 最後に、夢を追いかけているモデルプレス読者に向けて、山下さんが今思う「夢を叶える秘訣」を教えて下さい。2025年3月のインタビューでは「自己肯定すること」と話していました。
山下：“完璧を求めないこと”です。今の時代はSNSの普及もあって、ちょっとの失敗が大ごとになって、世の中に拡散されてしまう。だから世の中の風潮的に「失敗しない方がいい」「失敗するぐらいだったら静かにしてた方がいい」みたいに、大きく一歩を踏み出すチャレンジがしにくくなっていると感じていて。でも失敗ってすごく大事なことで、成功から学べることよりも、失敗から学べることの方が大きいと思うんです。完璧を求めるのも大事だけど、完璧じゃない自分を恐れて「失敗しないようにしよう」という思考でいると、自分が成長できない、殻を破れない気がしていて。大きく言ってしまえば、ありのままの自分を受け入れることに繋がってはしまうのですが、誰に何を言われようが、自分が自分であり続けることを諦めないというか。良くも悪くも全部自分なので、自分のやったことには自分で責任を果たす。完璧であることより、覚悟の方が必要かなと私は思います。
― ありがとうございました。
(modelpress編集部)
乃木坂46の3期生として2016年にデビュー。2024年に同グループを卒業。2018年、映画「日日是好日」で俳優デビューすると、その後もNHK系連続テレビ小説「舞いあがれ！」（2022年）や日曜劇場「下剋上球児」（TBS／2023年）、映画「六人の嘘つきな大学生」（2024年）、「新東京水上警察」（フジテレビ／2025年）など、話題作へ立て続けに出演。2026年7月には、舞台版『成瀬は天下を取りにいく』に主演として出演する。さらに、ファッション誌「CanCam」の専属モデルも務めるなど多岐にわたった活躍を見せている。
