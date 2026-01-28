「私の夫と結婚して」監督新ドラマ アン・ボヒョン×イ・ジュビン「スプリング・フィーバー」“至極のケミ”に沼る
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優のアン・ボヒョン、女優のイ・ジュビンが主演を務める韓国ドラマ「スプリング・フィーバー」が1月5日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】人気韓国俳優＆女優、ほっぺツンの仲良し2ショット
物語の舞台は、どこか懐かしさの漂う田舎町。心に深い傷を負い、逃げるようにこの地に赴任してきた高校教師ユン・ボム（ジュビン）の前に現れたのは、町きってのトラブルメーカーのソン・ジェギュ（ボヒョン）だった。
正反対の2人が出会ったきっかけは、ジェギュが溺愛してやまない甥がボムのクラスの生徒だったこと。情熱的すぎて空回りしがちなジェギュと、心を閉ざしたボム。テンポの良い軽妙な掛け合いの中に、寒風の吹く教室に春のようなときめきを運んでくる。
本作を手掛けたのは、世界的ヒットを記録した韓国ドラマ「私の夫と結婚して」のパク・ウォングク監督。肩の力を抜いて気軽に楽しめるポジティブ要素と、凍った心にそっと寄り添うラブストーリー、そして2人の美しいビジュアルに心を掴まれる。
SNS上でも回を重ねるごとに「テンポ感が良くてどんどんハマる」「2人のケミ（※相性）が最高で癒やされる」「ボムを全力で楽しませてくれるジェギュが良い男すぎる」と反響が続出。笑いあり、胸キュンあり、最高にピュアで熱い一作を、ぜひ最後まで堪能してほしい。（modelpress編集部）
