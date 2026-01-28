光浦靖子、フェルトスイーツ披露「リアルすぎる」「再現できるのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が1月28日、自身のInstagramを更新。フェルトで作った手芸作品を公開し、注目を集めている。
◆光浦靖子、フェルトで作るバレンタインケーキ披露
光浦は「先日のワークショップ『バレンタインケーキ』」と報告し、「リアルなラズベリー作りに苦戦しました。が、これでみんないつでもリアルなラズベリーとリアルなブラックベリーを作れる人になれました」とコメント。フェルトで作ったチョコケーキやいちごケーキの作品を披露した。「いちごのケーキはチョコケーキより簡単なので、家で宿題で」とつづり、参加者が自宅で続きを楽しめるよう工夫されたワークショップだったことも明かしている。
◆光浦靖子の投稿に反響
この投稿には「本物みたいでびっくり」「フェルトでここまで再現できるのすごい」「手芸愛が伝わる」「ラズベリーの質感がリアルすぎる」「作ってみたい」「可愛くて癒される」といった声が寄せられている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
