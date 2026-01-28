ますだおかだ岡田圭右、白基調の広々自宅リビング公開「ホテルかと思った」「広すぎてびっくり」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/01/28】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が1月27日、自身のInstagramを更新。広々とした自宅でマジックを披露する様子を公開した。
◆岡田圭右、開放感あふれる自宅でマジック披露
岡田は「帰宅するなり家族に仕入れたてのマジックを披露する岡田」とコメントし、自宅での写真を公開。天井が高く、白を基調とした壁や大理石調のテーブルが並ぶ広々とした空間で、笑顔でマジックを披露する様子を投稿した。「＃子供達は大喜び ＃妻は苦笑い ＃披露している本人が一番嬉しそう」とハッシュタグを添えている。
◆岡田圭右の投稿に反響
この投稿に、「パパ可愛すぎる」「全力で楽しんでて素敵」「広すぎてびっくり」「センス良すぎてホテルかと思った」「子どもたちが喜ぶの分かる」「モデルルームみたい」「奥さんの苦笑いが想像できて笑った」などの声が寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
