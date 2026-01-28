3»ù¤ÎÉã¡¦¤Ä¤ó¤¯¡é¡¢ºÊ¼êºî¤ê¤Î¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤ÎÊÛÅö¡×ÈäÏª¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡ÖÅâÍÈ¤²ÊÛÅöºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/28¡Û²»³Ú²È¡¿Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬1·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤¬ºî¤Ã¤¿ÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤Î¡×ºÊ¼êºî¤ê¤Î»Ò¶¡ÊÛÅö
¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡Ö¤ª¡ª¤¦¤Þ¤½¤¦¡ª¥¤¥ó¥¹¥¿¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¡©¡ª¤Ã¤ÆºÊ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¨¡©¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤ÎÊÛÅö¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤ß¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Èºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶³Ð¤È°ã¤¦¤ó¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ«¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤ÏÍÈ¤²Êª¤ÎÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÆ÷¤¤¤Ç½¼Ëþ¤·¤Æ¤¿¤Î¤À¡£¥Ë¥³¥Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÊ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊÛÅö¤Ïº£Æü¤Ï»È¤¤¼Î¤ÆÊÛÅöÈ¢¤Ç´û¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÅâÍÈ¤²¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÇòÊÆ¡¢º«ÉÛ¤ÎÄÑ¼Ñ¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤¬ºÌ¤ê¤è¤¯µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÄ«¤«¤éÍÈ¤²Êª¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡ÖÅâÍÈ¤²ÊÛÅöºÇ¹â¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÁáÊÛ¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï2006Ç¯8·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤È·ëº§¡£2008Ç¯4·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤È½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2011Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2016Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ä¤ó¤¯¡é¡¢Ä«¤«¤éÍÈ¤²¤¿¤ÆÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¤ò¸ø³«
