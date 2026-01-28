「バッグの中身ごちゃごちゃ」は卒業！【3COINS】かさばらなくて優秀♡「フラットポーチ」

ミニサイズのバッグがトレンドとなっている今、中に入れる物もすっきり整理したいところ。そんな今の気分にフィットしそうなポーチを【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ おしゃれなデザインとフラットな形で、バッグの中身をスマートに整えてくれそうです。

タオル素材にボーダー柄がおしゃれ

【3COINS】「フラットポーチ」\330（税込）

リップやヘアアクセなど、ちょっとした小物を収納するのに便利な15 × 19cmのポーチ。タオル地にボーダー柄という爽やかでポップな見た目が、持つだけで気分を明るくしてくれそうです。フラットタイプでかさばりにくく、ミニバッグにもすっきり収まりやすいかも。キャッチーなカラーなど全5色展開で、プチギフトにするのもおすすめです。

フラットなのに多ポケットで収納上手に！

【3COINS】「フラットコスメポーチ／and us」\660（税込）

仕切りとポケット付きで、中身を整理しやすい実力派フラットポーチ。レザー調素材で上品さもキープでき、大人にぴったり。11 × 14cmの小さめサイズは、お呼ばれ用のバッグにも収まりやすいかも。カラーはピンクとブラウンの2色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M