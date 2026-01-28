サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカム（50）の妻で、スパイス・ガールズの元メンバーのヴィクトリア・ベッカム（51）が、パリで行われた式典でフランス芸術文化勲章シュヴァリエを受章した。授賞式には夫デビッド、子どもたちのロメオ、クルス、ハーパーが同席し、長男ブルックリンとの不和が公に報じられて以降、家族がそろって姿を見せたのは初めてとなった。



【写真】騒動収束の気配見えないセレブファミリー ベッカム夫妻と３人の子供たち

ヴィクトリアは受賞スピーチで「フランス文化省とラシダ・ダティ文化相に心から感謝します」と述べ、「英国を誇りに思う一方で、フランスはファッションを芸術として真剣に扱う特別な場所です」と語った。



さらに、自身のブランド「ヴィクトリア・ベッカム」のファッションおよびメイクアップ・ブランドへ謝意を示し、「これは1人の成果ではありません。デザインからアトリエ、制作、コミュニケーションまで、多くの人々の努力の結晶です」と強調。「献身と創造性、信頼をありがとう」とチームを称えた。



また、「私のビジョンを信じ続けてくれる両親と子どもたちに感謝したい」と家族への思いを述べ、歩みを支えてきた存在に改めて感謝を表した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）