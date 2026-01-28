【渋谷・横浜・大宮・千葉・広島別！】西武・そごう「チョコレートパラダイス2026」ufu.編集部が5ヶ所から厳選！
そごう・西武グループがバレンタインシーズンに開催する人気の期間限定チョコレート＆スイーツイベント「チョコレートパラダイス2026」が今年も開催！ 会場毎に特色があり、スイーツだけでなく体験やSNS連動企画なども豊富なイベントです。
【渋谷・横浜・大宮・千葉・広島】の5ヶ所にて出店するブランドを、ufu.編集部が厳選してご紹介します！
■【西武渋谷店】約40種類のチョコレートを展開する中でも「五感で楽しむチョコレート」に注目
■【そごう横浜店】約40店もの新規ブランドが集結。チョコレートだけではない、スイーツを楽しむバレンタイン
■【そごう大宮店】焼き菓子やパフェなど、幅広いスイーツを楽しむ「バレンタインフェス」
■【そごう千葉店】日本初上陸ブランドや限定品をはじめ、会場で味わうスイーツ焼菓子やメニューなど幅広いラインナップが登場
■【そごう広島店】100ブランド以上が集まるチョコレートの楽園
【西武渋谷店】約40種類のチョコレートを展開する中でも「五感で楽しむチョコレート」に注目
①大きなハートから溢れる小さなハートのチョコレートたち「bubó BARCELONA（ブボ・バルセロナ）」チョコスカルプチャー ジュエル ハート グランデ 6,390円
宝石のように美しい、ハート形のチョコレート。ダークチョコレートでかたどったハートの中に、心ときめく３種のハート(ポップロック、マカダム、ブラウニー)が２つずつ入っています。ジュエリーケースのようなボックスに包まれており、メッセージカードをハートの中に忍び込ませるなんてことも。
②カラフルな６色のパッケージで個性を出す「JAPAN JUICE（ジャパンジュース）」ヴァスト テラン 2,970円
６種の国産柑橘を蜜漬けし、香りと果汁を閉じ込めたピールをダークチョコレートで包まれており、甘み、酸味、ほろ苦さ、それぞれ異なる風味が広がり柑橘の個性が際立ちます。
③濃厚なお抹茶のトリュフチョコレートが人気「TREEE'S KYOTO（ツリーズ キョウト）」お濃茶トリュフチョコレート 3,456円
抹茶の風味が豊かで濃厚でありながら、後味には雑味のない透明感のある上品な味わいが広がります。なめらかで至福の口溶けを楽しめる、お濃茶のトリュフチョコレートです。
東京都渋谷区宇田川町21-1
場所：西武渋谷店 A館7階催事場
期間：1月23日（金）～2月15日（日） ※最終日は午後6時閉場
【そごう横浜店】約40店もの新規ブランドが集結。チョコレートだけではない、スイーツを楽しむバレンタイン
①日本初登場 ＆ そごう・西武限定販売「メゾン・コンスタンティ」アソート6個箱 4,752円
ベレー帽の形をした、手作りのチョコレートが有名な「メゾン・コンスタンティ」が、そごう・西武にて日本初登場。この可愛らしいデザインのベレー帽型ショコラは、恵を味わう個性豊かな6種のチョコレートとなっています。
②作りたてスイーツは格別！ 会場で楽しむイートインメニューディアゴナル カカオニブ ミニベア / カカオドリンク
■カカオサンパカ 【1月21日（水）～2月2日（月）のみ販売】
・ディアゴナル カカオニブ ミニベア（1本）935円 ※写真左
カカオ風味の豊かなソフトクリーム。濃厚ながらすっきりとした味わいになっています。
・カカオドリンク（1杯）550円 ※写真右
パッションフルーツをプラスした清涼感いっぱいのカカオジュースです。
■ピエール マルコリーニ 【2月3日（火）～2月15日（日）のみ販売】
・ソフトクリーム フランボワーズ（1本）935円 ※写真左
ソフトクリームショコラにフランボワーズソースとフランボワーズクリスピーの組み合わせとなっています。
・クラフト カカオ コーラ（1杯） ※写真右
カカオの風味をプラスした、ショコラトリーならではのコーラです。
③フルーツやキャラメル、お酒など「食材×チョコ」を楽しむギフトボックス チョコビアウェーブマイハート / ウイスキーコレクション5 / マカロンドショコラ
■ヴェンキ / ギフトボックス チョコビアウェーブマイハート（9個入）4,752円
ナッツとフルーツの食感や、フィリングが異なる8種が限定ボックスに入った詰め合わせです。
■＜初登場＞アンソンバーグ / ウイスキーコレクション5（5個入）1,998円
5種類のシングルモルトスコッチウイスキーの味わいを楽しむことができます。
■パティスリー・ユキノシタ・鎌倉 / マカロンドショコラ（3個入）1,728円
フランボワーズ、シトロン、ピスタ―シュのマカロンを、ビターチョコでコーティングされた一品です。
神奈川県横浜市西区高島2-18-1
場所：そごう横浜店 8階催事場
期間：1月21日（水）～2月15日（日） ※最終日は午後6時閉場
【そごう大宮店】焼き菓子やパフェなど、幅広いスイーツを楽しむ「バレンタインフェス」
①チョコレート以外のスイーツも目白押し！ 初登場ブランドから出る焼き菓子ケイタマルヤマ・詰合せチョコクッキー缶（左）
PUG・ボストンクッキーボックス アソート5（右）
■＜初登場＞ケイタマルヤマ / 詰合せチョコクッキー缶 4,860円
ケイタマルヤマらしいパッケージの期間限定クッキー缶が登場します。デザイナーならではの缶にも注目です。
■＜初登場＞PUG / ボストンクッキーボックス アソート5 2,400円
PUGの看板商品「ボストンクッキー」がそごう大宮店に登場。人気のプレーンや濃厚なチョコレート、香り豊かな抹茶の3種類が入った、外はサクサク、中はふんわりの立地な味わいです。
②会期中は全5種！ こだわりが詰まったスイーツをイートインで楽しむカズ ベイク・柑橘とスパイスとハーブのパフェ（左）
アカシエ・あまりんのすごいチョコレートパフェ（右）
■埼玉・カズ ベイク / 柑橘とスパイスとハーブのパフェ 2,970円
冬が旬の柑橘を散りばめられた、Kazu Bake今冬のスペシャリテ。
自分へのご褒美にスパイスやハーブとのマリアージュが楽しめます。
【1月21日（水）～ 1月30日（金）までの限定販売】
※仕入れの品種により、盛り付けが異なる可能性がございます。
■埼玉・アカシエ / あまりんのすごいチョコレートパフェ 3,168円
チョコとあまりんのソルベ、チョコのビスキュイ生地やキルシュのクリームなどが次々と顔を出し、最後は再びあまりんと紅茶のジュレで爽やかに仕上がっています。
【1月31日（土）・2月1日（日）の2日間限定販売】
プラシャルル―・いちごとチョコレートのクレープ（（右上）
ケスクセ・ティラミス（（右下）
■北海道・函館元町珈琲店 / 真冬の函館元町プレミアム濃厚ミルクソフト 自家焙煎超ビター珈琲ソース 871円
深煎り珈琲専門店が贈る、自家焙煎の超ビター珈琲ジュレソースとチョコレート。濃厚プレミアムソフトとの相性は格別です。ミルクのコクとビターのほろ苦さを同時に楽しむことができます。
【2月2日（月）～ 2月5日（木）までの限定販売】
■埼玉・プラシャルル― / いちごとチョコレートのクレープ 3,080円
※1ドリンク付き
フランス・ブルターニュ地方発祥の郷土料理、小麦粉を使用したクレープを、バレンタイン限定フレーバーでお楽しみいただけます。
【2月6日（金）～ 2 月8日（日）までの限定販売】
■＜初登場＞埼玉・ケスクセ / ティラミス 528円
新所沢にある生ドーナツ専門店。ブリオッシュの口どけの良いドーナツに、自家製クリームがたっぷり詰まっている新食感の生ドーナツです。
【2月9日（月）～ 2月14日（土）までの限定販売】
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2
場所：そごう大宮店 7階催事場
期間：1月22日（木）～2月14日（土） ※最終日は午後6時閉場
【そごう千葉店】日本初上陸ブランドや限定品をはじめ、会場で味わうスイーツや焼菓子メニューなど幅広いラインナップが登場
①そごう千葉店担当者がフランスで買い付けた、日本初上陸のイチオシ商品！【日本初・通期】フィリップ・タイアック［フランス］
美しく寛大なデザートを通じて喜びをもたらし、感動を呼び起こすという独自の菓子作りのビジョンを掲げている「フィリップ・タイアック」が日本初上陸。
・ショコラ・ドバイ・デ・ジル（1枚）5,400円 ※限定30枚
なめらかなミルクチョコレートの中に、ピスタチオプラリネとフィヤンティーヌがたっぷり詰まった、贅沢な味わいのドバイスタイルチョコレートです。
②会期毎に変わる！ 会場で味わうスイーツやチョコを使った焼菓子たち【初登場・前半】SOCHER（左）
【初登場・前半】やきいも処DoCo 弐番館（右）
■＜初登場・前半＞SOCHER（ソッケル） / 千葉ストロベリーミルフィーユのクレープ （1個）1,350円 ※そごう千葉店限定
千葉県産のいちごとサクサクしたパイ生地に、カスタードクリームと生クリーム、バニラアイスを組み合わせた一品です。
■＜初登場・前半＞やきいも処DoCo 弐番館 / ベリーモンブランソフト（1個）1,100円
溶かしたバターと粗塩が導く禁断の旨み。焼きいもの甘みを濃縮した芋モンブランをのせたソフトクリーム。ホワイトチョコがけのいちごが飾られています。
【初登場・後半】ビヨンドスイーツ （右）
■＜初登場・通期＞Gバターズ / Gバターズ フィナンシェ（6個入）2,700円
しっとり生地に、発酵バターが香るフィナンシェ。カカオの風味が広がる濃厚ノワールと美しいアンバーの詰め合わせです。
■＜初登場・後半＞ビヨンドスイーツ / フィグショコテリーヌ（約13cm）2,160円
とろけるショコラに合わせた、“ぷちぷち”としたイチジク煮の食感が楽しめる濃厚なテリーヌです。
【初登場】 Weeken’ Donuts（右）
■＜初登場＞la ai mama kitchen / マサラダ各種（各1個）290円から
千葉県市川市と習志野市にお店を構える、手作りにこだわったマサラダ専門店が登場します。
【1月20日（火）～ 1月26日（月）までの限定販売】
※最終日は午後5時まで ※2階イベントスペースにて
■＜初登場＞ Weeken’ Donuts / ドーナツ各種（1個）270円から
千葉県千葉市にお店を構えるドーナツ専門店。米粉を使用したフレンチクルーラーが人気のお店から、お芋のフレンチクルーラーなどが販売されます。
【1月27日（火）～ 2月2日（月）までの限定販売】
※最終日は午後5時まで ※2階イベントスペースにて
千葉県千葉市中央区新町1000
場所：そごう千葉店 6階催事場
期間：《前半》1月20日（火）～ 1月29日（木） ※1月29日（木）は午後5時まで
《後半》1月31日（土）～ 2月14日（土） ※2月14日（土）は午後7時まで
【そごう広島店】100ブランド以上が集まるチョコレートの楽園
初登場15ブランド・この期間だけの海外ブランド・国内ブランドの限定品・サンド系チョコ・フルーツの組み合わせのチョコ・会場だけのソフト
①そごう広島初登場の国内ブランド2選沖野上ブルーカカオ / ①ブルーチョコレート ②ホワイトフルーツチョコレート
■＜そごう広島店初登場＞沖野上ブルーカカオ
①ブルーチョコレート（45g）3,301円
②ホワイトフルーツチョコレート（1個）2,301円
島根県出雲大社近くにあるチョコレート専門店。着色料を一切使用せず、広島レモンで仕上げた青いチョコレートやフルーツに、たっぷりのホワイトチョコレートを染み込ませたサクサク食感の一品です。
■＜そごう広島店初登場＞リトルマザーハウス
IRODORI CHOCOLATE紫陽花 瀬戸内レモン（1枚）1,836円 【そごう広島店限定】
ブルーベリーの甘酸っぱさとレモンピールのほどよい苦味が重なり、奥行きのある味わい。見た目も美しいチョコレートです。
②そごう・西武限定！ 海外ブランドの最新チョコレートデルレイ／リミテッドBOX（6個入）4,860円［そごう・西武限定］ ピエール マルコリーニ／クレアシオン（9個入）4,320円［そごう・西武限定］
③会場でしか味わえないソフトクリームも要チェック！［カカオサンパカ］ジャラッツ ディアゴナル（左）
［BABBI］ソフトジェラート ドバイチョコレート（（右）
■カカオサンパカ / ジャラッツ ディアゴナル（1個）605円
カカオの風味豊かなカカオソフトクリーム。濃厚ながらすっきりとした味わいが特徴です。
■BABBI / ソフトジェラート ドバイチョコレート（1個）1,650円
香ばしいピスタチオと濃厚なチョコレートのソフトジェラートに、ザクザク食感のカダイフ入りピスタチオソースをトッピングした一品です。
広島県広島市中区基町6-27
場所：そごう広島店 9階催事場
期間：1月23日（金）～ 2月15日（日） ※最終日は午後5時まで
