そごう・西武グループがバレンタインシーズンに開催する人気の期間限定チョコレート＆スイーツイベント「チョコレートパラダイス2026」が今年も開催！ 会場毎に特色があり、スイーツだけでなく体験やSNS連動企画なども豊富なイベントです。

【渋谷・横浜・大宮・千葉・広島】の5ヶ所にて出店するブランドを、ufu.編集部が厳選してご紹介します！

■【西武渋谷店】約40種類のチョコレートを展開する中でも「五感で楽しむチョコレート」に注目

■【そごう横浜店】約40店もの新規ブランドが集結。チョコレートだけではない、スイーツを楽しむバレンタイン

■【そごう大宮店】焼き菓子やパフェなど、幅広いスイーツを楽しむ「バレンタインフェス」

■【そごう千葉店】日本初上陸ブランドや限定品をはじめ、会場で味わうスイーツ焼菓子やメニューなど幅広いラインナップが登場

■【そごう広島店】100ブランド以上が集まるチョコレートの楽園



【西武渋谷店】約40種類のチョコレートを展開する中でも「五感で楽しむチョコレート」に注目

①大きなハートから溢れる小さなハートのチョコレートたち「bubó BARCELONA（ブボ・バルセロナ）」

チョコスカルプチャー ジュエル ハート グランデ 6,390円

宝石のように美しい、ハート形のチョコレート。ダークチョコレートでかたどったハートの中に、心ときめく３種のハート(ポップロック、マカダム、ブラウニー)が２つずつ入っています。ジュエリーケースのようなボックスに包まれており、メッセージカードをハートの中に忍び込ませるなんてことも。

②カラフルな６色のパッケージで個性を出す「JAPAN JUICE（ジャパンジュース）」

ヴァスト テラン 2,970円

６種の国産柑橘を蜜漬けし、香りと果汁を閉じ込めたピールをダークチョコレートで包まれており、甘み、酸味、ほろ苦さ、それぞれ異なる風味が広がり柑橘の個性が際立ちます。

③濃厚なお抹茶のトリュフチョコレートが人気「TREEE'S KYOTO（ツリーズ キョウト）」

お濃茶トリュフチョコレート 3,456円

抹茶の風味が豊かで濃厚でありながら、後味には雑味のない透明感のある上品な味わいが広がります。なめらかで至福の口溶けを楽しめる、お濃茶のトリュフチョコレートです。

東京都渋谷区宇田川町21-1

場所：西武渋谷店 A館7階催事場

期間：1月23日（金）～2月15日（日） ※最終日は午後6時閉場

【そごう横浜店】約40店もの新規ブランドが集結。チョコレートだけではない、スイーツを楽しむバレンタイン

①日本初登場 ＆ そごう・西武限定販売「メゾン・コンスタンティ」

アソート6個箱 4,752円

ベレー帽の形をした、手作りのチョコレートが有名な「メゾン・コンスタンティ」が、そごう・西武にて日本初登場。この可愛らしいデザインのベレー帽型ショコラは、恵を味わう個性豊かな6種のチョコレートとなっています。

②作りたてスイーツは格別！ 会場で楽しむイートインメニュー

ディアゴナル カカオニブ ミニベア / カカオドリンク

■カカオサンパカ 【1月21日（水）～2月2日（月）のみ販売】



・ディアゴナル カカオニブ ミニベア（1本）935円 ※写真左

カカオ風味の豊かなソフトクリーム。濃厚ながらすっきりとした味わいになっています。

・カカオドリンク（1杯）550円 ※写真右

パッションフルーツをプラスした清涼感いっぱいのカカオジュースです。

ソフトクリーム フランボワーズ / クラフト カカオ コーラ

■ピエール マルコリーニ 【2月3日（火）～2月15日（日）のみ販売】



・ソフトクリーム フランボワーズ（1本）935円 ※写真左

ソフトクリームショコラにフランボワーズソースとフランボワーズクリスピーの組み合わせとなっています。

・クラフト カカオ コーラ（1杯） ※写真右

カカオの風味をプラスした、ショコラトリーならではのコーラです。



③フルーツやキャラメル、お酒など「食材×チョコ」を楽しむ

ギフトボックス チョコビアウェーブマイハート / ウイスキーコレクション5 / マカロンドショコラ

■ヴェンキ / ギフトボックス チョコビアウェーブマイハート（9個入）4,752円

ナッツとフルーツの食感や、フィリングが異なる8種が限定ボックスに入った詰め合わせです。

■＜初登場＞アンソンバーグ / ウイスキーコレクション5（5個入）1,998円

5種類のシングルモルトスコッチウイスキーの味わいを楽しむことができます。

■パティスリー・ユキノシタ・鎌倉 / マカロンドショコラ（3個入）1,728円

フランボワーズ、シトロン、ピスタ―シュのマカロンを、ビターチョコでコーティングされた一品です。

神奈川県横浜市西区高島2-18-1

場所：そごう横浜店 8階催事場

期間：1月21日（水）～2月15日（日） ※最終日は午後6時閉場

【そごう大宮店】焼き菓子やパフェなど、幅広いスイーツを楽しむ「バレンタインフェス」

①チョコレート以外のスイーツも目白押し！ 初登場ブランドから出る焼き菓子

ケイタマルヤマ・詰合せチョコクッキー缶（左）PUG・ボストンクッキーボックス アソート5（右）

■＜初登場＞ケイタマルヤマ / 詰合せチョコクッキー缶 4,860円

ケイタマルヤマらしいパッケージの期間限定クッキー缶が登場します。デザイナーならではの缶にも注目です。

■＜初登場＞PUG / ボストンクッキーボックス アソート5 2,400円

PUGの看板商品「ボストンクッキー」がそごう大宮店に登場。人気のプレーンや濃厚なチョコレート、香り豊かな抹茶の3種類が入った、外はサクサク、中はふんわりの立地な味わいです。

②会期中は全5種！ こだわりが詰まったスイーツをイートインで楽しむ

カズ ベイク・柑橘とスパイスとハーブのパフェ（左）アカシエ・あまりんのすごいチョコレートパフェ（右）

■埼玉・カズ ベイク / 柑橘とスパイスとハーブのパフェ 2,970円

冬が旬の柑橘を散りばめられた、Kazu Bake今冬のスペシャリテ。

自分へのご褒美にスパイスやハーブとのマリアージュが楽しめます。

【1月21日（水）～ 1月30日（金）までの限定販売】

※仕入れの品種により、盛り付けが異なる可能性がございます。

■埼玉・アカシエ / あまりんのすごいチョコレートパフェ 3,168円

チョコとあまりんのソルベ、チョコのビスキュイ生地やキルシュのクリームなどが次々と顔を出し、最後は再びあまりんと紅茶のジュレで爽やかに仕上がっています。

【1月31日（土）・2月1日（日）の2日間限定販売】

函館元町珈琲店・真冬の函館元町プレミアム濃厚ミルクソフト（左）プラシャルル―・いちごとチョコレートのクレープ（（右上）ケスクセ・ティラミス（（右下）

■北海道・函館元町珈琲店 / 真冬の函館元町プレミアム濃厚ミルクソフト 自家焙煎超ビター珈琲ソース 871円

深煎り珈琲専門店が贈る、自家焙煎の超ビター珈琲ジュレソースとチョコレート。濃厚プレミアムソフトとの相性は格別です。ミルクのコクとビターのほろ苦さを同時に楽しむことができます。

【2月2日（月）～ 2月5日（木）までの限定販売】

■埼玉・プラシャルル― / いちごとチョコレートのクレープ 3,080円

※1ドリンク付き

フランス・ブルターニュ地方発祥の郷土料理、小麦粉を使用したクレープを、バレンタイン限定フレーバーでお楽しみいただけます。

【2月6日（金）～ 2 月8日（日）までの限定販売】

■＜初登場＞埼玉・ケスクセ / ティラミス 528円

新所沢にある生ドーナツ専門店。ブリオッシュの口どけの良いドーナツに、自家製クリームがたっぷり詰まっている新食感の生ドーナツです。

【2月9日（月）～ 2月14日（土）までの限定販売】

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2

場所：そごう大宮店 7階催事場

期間：1月22日（木）～2月14日（土） ※最終日は午後6時閉場

【そごう千葉店】日本初上陸ブランドや限定品をはじめ、会場で味わうスイーツや焼菓子メニューなど幅広いラインナップが登場

①そごう千葉店担当者がフランスで買い付けた、日本初上陸のイチオシ商品！

【日本初・通期】フィリップ・タイアック［フランス］

美しく寛大なデザートを通じて喜びをもたらし、感動を呼び起こすという独自の菓子作りのビジョンを掲げている「フィリップ・タイアック」が日本初上陸。

・ショコラ・ドバイ・デ・ジル（1枚）5,400円 ※限定30枚

なめらかなミルクチョコレートの中に、ピスタチオプラリネとフィヤンティーヌがたっぷり詰まった、贅沢な味わいのドバイスタイルチョコレートです。

②会期毎に変わる！ 会場で味わうスイーツやチョコを使った焼菓子たち

【初登場・前半】SOCHER（左）【初登場・前半】やきいも処DoCo 弐番館（右）

■＜初登場・前半＞SOCHER（ソッケル） / 千葉ストロベリーミルフィーユのクレープ （1個）1,350円 ※そごう千葉店限定

千葉県産のいちごとサクサクしたパイ生地に、カスタードクリームと生クリーム、バニラアイスを組み合わせた一品です。

■＜初登場・前半＞やきいも処DoCo 弐番館 / ベリーモンブランソフト（1個）1,100円

溶かしたバターと粗塩が導く禁断の旨み。焼きいもの甘みを濃縮した芋モンブランをのせたソフトクリーム。ホワイトチョコがけのいちごが飾られています。

【初登場・通期】Gバターズ（左）【初登場・後半】ビヨンドスイーツ （右）

■＜初登場・通期＞Gバターズ / Gバターズ フィナンシェ（6個入）2,700円

しっとり生地に、発酵バターが香るフィナンシェ。カカオの風味が広がる濃厚ノワールと美しいアンバーの詰め合わせです。

■＜初登場・後半＞ビヨンドスイーツ / フィグショコテリーヌ（約13cm）2,160円

とろけるショコラに合わせた、“ぷちぷち”としたイチジク煮の食感が楽しめる濃厚なテリーヌです。

【初登場】la ai mama kitchen（左）【初登場】 Weeken’ Donuts（右）

■＜初登場＞la ai mama kitchen / マサラダ各種（各1個）290円から

千葉県市川市と習志野市にお店を構える、手作りにこだわったマサラダ専門店が登場します。

【1月20日（火）～ 1月26日（月）までの限定販売】

※最終日は午後5時まで ※2階イベントスペースにて

■＜初登場＞ Weeken’ Donuts / ドーナツ各種（1個）270円から

千葉県千葉市にお店を構えるドーナツ専門店。米粉を使用したフレンチクルーラーが人気のお店から、お芋のフレンチクルーラーなどが販売されます。

【1月27日（火）～ 2月2日（月）までの限定販売】

※最終日は午後5時まで ※2階イベントスペースにて

千葉県千葉市中央区新町1000

場所：そごう千葉店 6階催事場

期間：《前半》1月20日（火）～ 1月29日（木） ※1月29日（木）は午後5時まで

《後半》1月31日（土）～ 2月14日（土） ※2月14日（土）は午後7時まで

【そごう広島店】100ブランド以上が集まるチョコレートの楽園

初登場15ブランド・この期間だけの海外ブランド・国内ブランドの限定品・サンド系チョコ・フルーツの組み合わせのチョコ・会場だけのソフト

①そごう広島初登場の国内ブランド2選

沖野上ブルーカカオ / ①ブルーチョコレート ②ホワイトフルーツチョコレート

■＜そごう広島店初登場＞沖野上ブルーカカオ

①ブルーチョコレート（45g）3,301円

②ホワイトフルーツチョコレート（1個）2,301円

島根県出雲大社近くにあるチョコレート専門店。着色料を一切使用せず、広島レモンで仕上げた青いチョコレートやフルーツに、たっぷりのホワイトチョコレートを染み込ませたサクサク食感の一品です。

リトルマザーハウス / IRODORI CHOCOLATE紫陽花 瀬戸内レモン

■＜そごう広島店初登場＞リトルマザーハウス

IRODORI CHOCOLATE紫陽花 瀬戸内レモン（1枚）1,836円 【そごう広島店限定】

ブルーベリーの甘酸っぱさとレモンピールのほどよい苦味が重なり、奥行きのある味わい。見た目も美しいチョコレートです。

②そごう・西武限定！ 海外ブランドの最新チョコレート

③会場でしか味わえないソフトクリームも要チェック！

デルレイ／リミテッドBOX（6個入）4,860円［そごう・西武限定］ピエール マルコリーニ／クレアシオン（9個入）4,320円［そごう・西武限定］［カカオサンパカ］ジャラッツ ディアゴナル（左）［BABBI］ソフトジェラート ドバイチョコレート（（右）

■カカオサンパカ / ジャラッツ ディアゴナル（1個）605円

カカオの風味豊かなカカオソフトクリーム。濃厚ながらすっきりとした味わいが特徴です。

■BABBI / ソフトジェラート ドバイチョコレート（1個）1,650円

香ばしいピスタチオと濃厚なチョコレートのソフトジェラートに、ザクザク食感のカダイフ入りピスタチオソースをトッピングした一品です。

広島県広島市中区基町6-27

場所：そごう広島店 9階催事場

期間：1月23日（金）～ 2月15日（日） ※最終日は午後5時まで

