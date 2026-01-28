“演歌ファミリー”鳥羽一郎＆山川豊＆木村徹二「あぁひとり旅」MVが公開に 楽曲プロデュースは長男の木村竜蔵
鳥羽一郎、山川豊、木村徹二の新曲「あぁひとり旅」のミュージックビデオが、CDリリース日のきょう28日にYouTubeで公開された。
【写真】漢…！本マグロの解体に臨む鳥羽一郎
「あぁひとり旅」は、昨年発売の鳥羽一郎、山川豊「俺たちの子守唄」に続く、ファミリー企画第2弾。今作は、鳥羽と弟の山川、次男の木村徹二が歌唱し、長男で歌手・作家の木村竜蔵がプロデュースするという、オールファミリー企画となっている。カップリングは鳥羽の代表作でもある「海の匂いのお母さん」を3人で歌唱している。
ミュージックビデオには、鳥羽、山川、木村徹二の3人と、プロデューサーの木村竜蔵がレコーディングに挑む映像が使用されている。
なお、“木村ファミリー”が全員出演するコンサートが、2月15日に東京・日本橋三井ホールにて開催される。
