サカナクション、Blu-ray＆DVD限定盤に「怪獣」制作ドキュメントを収録 スタッフが記録＆120分超えの内容に
サカナクションのライブBlu-ray＆DVD『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』（3月18日発売）のティザームービーが公開された。
【写真】「まるで入団会見…」“夢がかなった”山口一郎
同映像は、総合演出を務めた田中裕介氏が改めてディレクションを施したもので、その完成度の高さが確認できる貴重な映像となっている。さらにファンクラブ限定セット、完全生産限定盤Blu-ray＆DVDに収録される特典映像の内容も決定。
特典映像は『レコード会社スタッフが見つめ続けた「怪獣」の裏側』と題された、120分を超える内容となる。レコード会社スタッフが総力を結集して撮影した映像で、楽曲「怪獣」がどのように生まれ、ツアーの中でどのように育っていったのかを記録し続けた映像となっている。メンバーと常に伴走し続けるスタッフだからこそ撮影できる、この映像でしか見られないメンバーの姿を確認できる貴重な映像となる。
また、きょう28日午後9時30分より、YouTubeの山口一郎チャンネルにて、過去のライブに合わせて歌う歌唱生配信企画「タイムマシーンで連れてって」が開催される。こちらもファンは注目だ。
【写真】「まるで入団会見…」“夢がかなった”山口一郎
同映像は、総合演出を務めた田中裕介氏が改めてディレクションを施したもので、その完成度の高さが確認できる貴重な映像となっている。さらにファンクラブ限定セット、完全生産限定盤Blu-ray＆DVDに収録される特典映像の内容も決定。
また、きょう28日午後9時30分より、YouTubeの山口一郎チャンネルにて、過去のライブに合わせて歌う歌唱生配信企画「タイムマシーンで連れてって」が開催される。こちらもファンは注目だ。