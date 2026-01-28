NOA¡ßºå¸ý¼îÈþ¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡ICEx¡¦°¤µ×º¬²¹À¤¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î°Í§Ìò¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNOA¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëMBS¥É¥é¥ÞÆÃ¶èÏÈ¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¡Ê2·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÌÚÍË¡¡0¡§59¡Á¡¡½é²ó¤Ï¿¼1¡§09¡Á¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢¤¤ç¤¦28Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦ºå¸ý¼îÈþ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤ëNOA&°¤µ×º¬²¹À¤
¡¡ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Îß·×50ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥ä¥ó¥Ç¥ì·Ï¥é¥Ö¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¸¶ºî¡Ê¸¶°Æ¡§¶×»Ò¡¿Ì¡²è¡§¥«¥â¡Ë¡£·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥É¥í¥É¥íÅ¸³«¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ú¹ñ¤Ç¤âÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦ÊõÀ¸Àé½©Ìò¤òNOA¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶î¤±½Ð¤·¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÆîÀ¥Å·Ìò¤ò¸µÇµÌÚºä46¤Îºå¸ý¼îÈþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¶î¤±½Ð¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆîÀ¥Å·¡Êºå¸ý¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ËÂÑ¤¨¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦ÊõÀ¸Àé½©¡ÊNOA¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£Àé½©¤Ï¡¢°Í§¡¦Ä«ÁÒ³½¡Ê°¤µ×º¬²¹À¤¡Ë¤«¤é¡¢¡ÈÅ·¤òÍî¤È¤»¤ë¤«¡ÉÅÒ¤±¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¥¤¥¿¥º¥é¤ËÅ·¤Ë¶á¤Å¤¯¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈà½÷¤Î½ã¿¿¤µ¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢°¦¾ð¤Ï½ù¡¹¤ËÆÈÀêÍß¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢°¦¤È¼¹Ãå¤Î¶³¦¤¬²õ¤ì»Ï¤á¤ë¡£
¡¡Àé½©¤Î°Í§¡¦Ä«ÁÒ³½Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈICEx¡Ê¥¢¥¤¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¤ÈÃå¼Â¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë°¤µ×º¬²¹À¤¤¬·èÄê¤·¤¿¡£³½¤ÈÅ·¤Ï¼Â¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ÎµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¸ß¤¤¤Ë°ú¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£Í§¿Í¤ÎÀé½©¤ÈÅ·¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ·ã¾ð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯³½¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Å·¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LUNA NEST¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦Îë°æÌò¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦²æ¤¬²È¤ÎÄÚÁÒÍ³¹¬¡£Å·¤ÎºÍÇ½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ÅÄ¾ÂÌò¤Ë¤ÏÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦ÅÄÃæ¹¬ÂÀÏ¯¡£Å·¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¯ÍÛµ¤¤Ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦ÑÛÌò¤Ë¤ÏÀÄÅç¿´¡£Å·¤òÅ¨»ë¤·¡¢´Ù¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LUNA NEST¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Áá²µ½÷°É²ÆÌò¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤â¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¡£Àé½©¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤êÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡¦¸µµÜ¼±Ìò¤Ë¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿ÎëÌÚ½¨æû¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àé½©¤Î°Ç¤Îº¬¸»¤È¤â¸À¤¨¤ëÆÇ¿ÆÌò¤ËÍ·°æÎ¼»Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£°¤µ×º¬²¹À¤¡ÊICEx¡Ë
Ä«ÁÒ³½¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹°¤µ×º¬²¹À¤¤Ç¤¹¡ª³½¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¸¶ºî¤ÈÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àé½©¤äÅ·¡¢³½¤Î¤½¤ì¤¾¤ì´¶¾ð¤¬Ê£»¨¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª
Àé½©¡¢Å·¡¢³½¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¤â¤¼¤Ò¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¢£ÄÚÁÒÍ³¹¬
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦Îë°æÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇä¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÄÚÁÒÍ³¹¬¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÇä¤ê¹þ¤á¤¿¤é¤Ê¤È´ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤ÏÁ´°÷½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò´Ñ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
