朝井リョウ＆加藤千恵、ニッポン放送でポッドキャスト新番組 メールでのお便りはカードでなく「ここではメールです」【コメント全文】
ニッポン放送でポッドキャスト新番組『朝井リョウ・加藤千恵 信頼できない語り手』が2月6日からスタートすることが決定した。
パーソナリティーを務めるのは、小説家の朝井リョウと歌人で小説家の加藤千恵の2人で、2015年4月から2016年3月まで『朝井リョウ・加藤千恵のオールナイトニッポン0(ZERO)』を担当、言葉を生業とする2人から繰り出されるトークが好評を博した。その後、2022年から4年連続で1年に1回のペースで特別番組として復活。昨年11月に過去4回の『オールナイトニッポン0(ZERO)』特番がポッドキャストで配信されると、各種ポッドキャストのチャートの上位にランクインするなど、改めて2人のトークへの高い注目度を示した。
その反響を受け、ニッポン放送側が2人によるポッドキャスト新番組をオファー。まずは3ヶ月の期間限定でポッドキャスト番組がスタートすることとなった。レギュラーの『オールナイトニッポン0(ZERO)』は2016年3月に惜しまれながら終了したが、その10年後に、今度はポッドキャストで新たな歴史を紡いでいく。
番組ではメールを募集中。3ヶ月を通して実施するコーナー「感情のゴミ箱」では、どこにも吐き出せず持て余していた気持ちや出来事を、愚痴や相談等の形式問わず受け付けている。また2月限定のテーマとして「みんなのバレンタインの思い出」も募集中。『オールナイトニッポン0』時代は、メールできたお便りのことを「カード」と呼んでいたが、加藤のコメントによると、ここでは「メール」と呼称する。
【朝井リョウ】
サムネイル用の写真を撮影しているとき、背景である収録スタジオの壁の木の飾りが一つ、落下しました。その飾りを大量の両面テープで壁に貼り付けるスタッフの方の後ろ姿を、皆で暫く見つめるという時間がありました。3ヶ月間、よろしくお願いいたします。
【加藤千恵】
初めてのポッドキャスト番組で緊張も大きいですが、朝井くんと話せる場がまた存在することが嬉しいです。どんな番組になるかは謎ですが、どうやったって、独断と偏見のフィルターがかかった、個人の感想にすぎない話しかできないので、そんな話をたくさんする3ヶ月になるはずです。「感情のゴミ箱」はとにかくなんでも送ってください。月替わりテーマのメールも楽しみにお待ちしています。ここではメールです。
