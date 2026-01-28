金曜日にかけて強い冬型の気圧配置となり、東北と東日本から西日本の日本海側で大雪となる所がある見込みです。交通障害などに注意・警戒が必要です。

木曜日は次第に冬型の気圧配置が強まり、山陰から北の日本海側では断続的に雪が降るでしょう。低気圧の影響で、青森県では午前中に雪の強まる所があり、平地でも雪が多くなる所がありそうです。山陰や近畿北部、北陸は夜にかけて断続的に雪の強まる所がある見込みです。

また、夕方以降は東海や関東南部など太平洋側も一部の地域で雪や雨の降る所がありそうです。お帰りの時間は空模様にお気をつけください。

朝の気温は水曜日と同じくらいか、低い所が多いでしょう。最高気温は平年並みか低く、西日本や東日本も一桁の所が多くなりそうです。寒中らしい寒さが続くので、暖かくしてお過ごしください。

◆木曜日の各地の予想最高気温

札幌 :-1℃ 釧路 :-1℃

青森 :0℃ 盛岡 :1℃

仙台 :4℃ 新潟 :3℃

長野 :1℃ 金沢 :2℃

名古屋:7℃ 東京 :9℃

大阪 :9℃ 岡山 :9℃

広島 :9℃ 松江 :6℃

高知 :11℃ 福岡 :8℃

鹿児島:12℃ 那覇 :19℃

金曜日にかけて日本海側では雪が降り、積雪が増えていく所がありそうです。大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒をしてください。なだれや着雪にもご注意ください。また、週末にかけて気温は全国的に平年並みか低く、寒中らしい寒さが続くでしょう。